Intendente Guevara pide coordinación a alcaldes respecto a cierre de comercios

El intendente Felipe Guevara pidió a los alcaldes de la Región Metropolitana coordinación en torno al cierre de los comercios y así evitar “estampida de clientes” hacia otras comunas en el contexto del avance de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

“Qué pasa con los centros comerciales, qué pasa con los pubs, que pasa con las discotecas, qué pasa con los cines, es algo que vamos a trabajar en conjunto de manera que no se produzca una estampida de clientes”, dijo Guevara tras sostener un reunión con alcaldes, según consigna La Tercera.

Al respecto agregó que “si una comuna comienza a cerrar, por ejemplo discotecas, lo que va a ocurrir es que esos usuarios se van a trasladar a la comuna de al lado, por lo tanto, la palabra clave en esto es coordinación. Si lo hacemos como región o como provincia, finalmente creemos que vamos a tener mejores resultados que si cada comuna lo va haciendo parceladamente”.

“Estamos llamando en estas reuniones a los alcaldes de la Región Metropolitana a esperar para que nos coordinemos y en el momento oportuno lo hagamos entre todos”, enfatizó el intendente Guevara.

Además expresó que “si tenemos un centro comercial cerrado en una comuna, pero abierto en la comuna de al lado, lo que vamos a provocar son más viajes y finalmente más concentración de gente que es justo lo que queremos evitar”.

Consultado sobre el abastecimiento de productos básicos como medicamentos y alimentos, entre otros, Guevara reconoció que “hemos tenido efectivamente problemas para reabastecer los locales comerciales”.

“No que es que no haya medicamentos, no es que no haya alimentos, están éstos en las bodegas de los centros de distribución de las grandes cadenas y entonces se están demorando más en llegar a los locales, pero el llamado es a comprar responsablemente para no interrumpir nuevamente esta cadena de abastecimiento a los locales”, declaró el intendente de la Región Metropolitana.