Coronavirus: ¿Especularon las grandes cadenas con sus precios?

Desde la llegada del coronavirus a nuestro país las góndolas vacías de supermercados y farmacias ha sido una postal recurrente. ¿El problema? Es que el acaparamiento de ciertos productos, según usuarios de redes sociales, ha dado pie a la especulación de precios, es decir, a un aumento sin justificación en el valor de elementos como mascarillas, alcohol gel, entre otros.

El tema ha sido tan recurrente que hay dos iniciativas relativas siendo discutidas en el Congreso para regular estos valores, uno en la Cámara Alta y otro en la Baja. Sin embargo, desde el Gobierno, las cadenas de producción y hasta del mundo académico aseguraron que los precios casi no se han elevado en el comercio formal.

Y así lo confirmó durante hoy el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien tras reunirse con algunos gremios asociados a las cadenas productivas aseguró que “los precios los hemos estado monitoreando en las cadenas de farmacias y en distintos sectores, pero se han mantenido inalterados”.

Eso sí, advirtió que “hay personas que van, compran, acaparan y después revenden. Eso lo hemos visto en ofertas por internet y en ofertas informales”.

Misma versión con la que coincidió el especialista en mercados y académico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales, Felipe Balmaceda, quien explicó a EL DÍNAMO que “la gente dedicada al comercio informal tiene más incentivos a acaparar productos, a comprarlos en farmacias y supermercados, pero en grandes cantidades”.

En el caso del comercio establecido, según precisó Balmaceda, “los precios han tenido un aumento razonable en razón a la alta demanda a nivel mundial de algunos implementos por el coronavirus”, pero que el alza “ha oscilado en rangos normales que van de un 10% a 15%”.

“Esto es un shock inesperado de demanda, donde la gente tiende a comportarse de manera súper irracional y comienza a comprar productos que no necesita. En situaciones como pandemias y terremotos la ley de oferta y demanda no funciona muy bien, porque se supone que la gente tiene un comportamiento razonable, cuando la verdad es que la gente no se comporta así siempre”, continuó el especialista.

El monitoreo de precios del Sernac y de la cadena de distribución

Según contó en ministro Palacios, por estos días están trabajado junto a Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para la elaboración de un informe, que de cuenta de cuánto habrían aumentado los precios de doce productos con la irrupción del coronavirus en Chile.

“Se ha hecho el levantamiento de información y no ha existido diferencia de precios que no sean justificables. Si hay un producto importado y en su país de origen aumentó el precio es difícil a las farmacias pedirles que lo vendan a un precio menor, porque sino evitamos que el producto esté en Chile”, adelantó sobre el estudio el titular de Economía.

Desde el Sernac, en tanto, explicaron a EL DÍNAMO que efectivamente están realizando el levantamiento de una canasta básica de productos por el brote de coronavirus. Se tratan de elementos como máscaras, alcohol gel, toallas húmedas, desinfectantes y medicamentos relacionados.

Eso sí, advirtieron que aún siguen en la recopilación de los antecedes, pero esperan que “las empresas no aprovechen esta contingencia para subir los precios injustificadamente”.

Donde sí confirmaron por completo el análisis del ministro Palacios fue en las cadenas de producción y distribución, específicamente, en las Farmacias Cruz Verde, Salcobrand y en supermercados pertenecientes a Walmart.

Por ejemplo, tras el cuestionamiento de algunos usuarios en Twitter que advirtieron un excesivo valor de las mascarillas disponibles en Salcobrand, la cadena emitió un comunicado y negó cualquier tipo de aumento en este producto.

“No hemos alterado los precios de los insumos para enfrentar el coronavirus, al contrario hemos hecho esfuerzos para fortalecer nuestros stocks y colaborar con la demanda de esta alerta sanitaria (…) el paquete de 50 mascarillas que hoy se encuentra agotado y hoy se alude en los posteos tuvo un valor de $19.599 y no de 3.000 como falsamente se ha dicho”, aseguraron.

Desde Cruz Verde, por su parte, aseguraron a EL DÍNAMO que “no subiremos los precios de productos necesarios para enfrentar esta pandemia (incluyendo la vacuna tetravalente contra la influenza, mascarillas, alcohol gel, jabón desinfectante y termómetros)”.

Explicaron que “como la demanda ha sido explosiva, algunos proveedores y comercios han subido precios”, pero que “nosotros no vamos a hacer una oportunidad comercial de esta crisis de salud”.

Por último, desde Walmart Chile fueron aún más enfáticos en negar un aumento de precios y comenzaron una campaña para limitar la cantidad de productos de limpieza y cuidado personal que puede adquirir un solo cliente.

“En Walmart Chile estamos implementando en Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y la plataforma Lider.cl, la iniciativa de Compra Responsable, que limita a un máximo de cinco unidades por cliente la venta de desinfectante aerosol, alcohol gel y jabón gel para manos”, aclararon desde un comunicado.

Comercio electrónico toma medidas para evitar especulación

Con el panorama aclarado por parte del comercio formal llegó el turno de que hicieran lo propio las principales plataformas de venta en línea del país, desde donde se cuadraron con la versión del Ministerio de Economía y elaboraron nuevas medidas para evitar el acaparamiento de productos.

Por ejemplo, desde Yapo.cl aseguraron a los medios de comunicación que “ya hemos puesto en marcha un nuevo protocolo de publicaciones de avisos en situaciones de catástrofe”.

Este consiste en una “exhaustiva revisión a aquellas publicaciones que excedan de forma desmedida el precio de dichos insumos. En el caso de poseer un monto fuera de los rangos habituales de mercado, su autorización se someterá a una evaluación”.

Así, las publicaciones -cuyo artículos a la venta escapen de la norma- podrían ser eliminadas por la plataforma.

Mismo plan de contingencia que replicaron en Mercado Libre, desde donde aseguraron que “enviaremos una alerta a todos los vendedores pidiendo prudencia con la actualización de precios”.

“Aquellas publicaciones de alcohol gel y mascarillas que hayan sufrido aumentos desproporcionados en los últimos días, quedarán en pausa e incluso podría decidirse la suspensión de la cuenta (…) Además nuestros usuarios podrán utilizar el ‘botón denunciar’ de cada publicación para dar cuenta de estos problemas”, concluyeron desde el ecommerce.