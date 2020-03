El enfrentamiento entre el ministro Jaime Mañalich y el Colegio Médico por el coronavirus

Desde la llegada del coronavirus a nuestro país han surgido diversas opiniones sobre cómo debería actuar el Gobierno para mitigar los efectos de la enfermedad en Chile. Así, desde hace algunos días, el Colegio Médico a mantenido una opinión dispar a la del Ministerio de Salud.

Principalmente porque, según ha indicado la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, lo mejor que podría hacer la autoridad sanitaria es “cerrar el funcionamiento de las regiones afectadas por el COVID-19”.

“Presidente @sebastianpinera desde @colmedchile reiteramos la solicitud de cerrar el funcionamiento de regiones afectadas por #COVID19 sólo manteniendo servicios de primera necesidad. Todas las medidas que hoy parecen exageradas mañana serán insuficientes. #CuarentenaNacional“, pidió Siches desde Twitter.

La dura respuesta de Mañalich

Frente a este escenario y durante la actualización diaria del número de infectados en Chile el titular de Salud, Jaime Mañalich, respondió al Colegio Médico, a otros especialistas y hasta a los políticos que han entregado sus recetas para el combate contra el coronavirus.

“Durante las últimas horas se ha escuchado una cantidad de opiniones diferentes, muchas de ellas muy interesantes y otras sin fundamento científico“, aseguró.

Más tarde recomendó que “en el uso de redes sociales seamos extremadamente cuidadosos para no difundir noticias o iniciativas que no están bien evaluadas y que, en definitiva, no obedecen a los datos científicos con los que contamos en Chile gracias a nuestros expertos y agencias como la OMS”.

Según el ministro de Salud, lo vital ahora es “actuar por el bien del país y no pensando en un proceso electoral próximo, porque el bien de Chile debe estar por sobre los intereses personales”.

“Entendemos que algunos líderes de opinión pueden tener cierto vértigo por participar en actos comunicacionales y en proponer acciones que no tienen ningún sustento, pero estas podrían traer consecuencias negativas más allá de las que ocurrirían si no tomamos esas medidas”, agregó Mañalich.