“Lo reto, señor Mañalich”: la polémica entre Daniel Jadue y ministro de Salud por medicamento cubano

Una serie de reacciones ha provocado la iniciativa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de tramitar la importación del medicamento cubano Interferon 2b, el que ayudaría a las personas de alto riesgo contagiadas con coronavirus.

En medio de un punto de prensa, en el que informó que hasta el momento hay 238 casos confirmados en el país, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich aprovechó la oportunidad para referirse al fármaco cubano que Jadue, junto a los jefes comunales de Cerro Navia y Macul, quieren traer al país.

“Durante las últimas horas hemos escuchado una cantidad muy importante de propuestas, diferentes, muchas de ellas sin fundamento científico, y yo rogaría que en el uso de redes sociales fuéramos extremadamente cuidadosos, para no difundir noticias o iniciativas que no están bien evaluadas y que no obedecen a los datos científicos con los que contamos en el país”, señaló Mañalich.

“Entendemos que algunos líderes de opinión pueden tener un cierto vértigo en anticipar actividades comunicacionales y en proponer acciones que no tienen ningún sustento, y muchas de ellas con efecto muchos peores que los efectos nocivos que podría tener el no tomarlas. Llamo a una responsabilidad de todos nuestros actores, para actuar por el bien de nuestro país y no en un proceso electoral próximo. El bien de Chile, está por sobre todo interés general”, sostuvo el ministro.

Ante esto, el alcalde de Recoleta utilizó su cuenta de Twitter para desafiar al ministro a hacer público el “protocolo de atención para Chile”.

“El mismo ministro que decía que las farmacias populares eran inconstitucionales hoy se niega a traer medicamento que podría salvar vidas, como en China y España. Lo reto, señor Mañalich, a que publique cuál será procotocolo de atención para Chile. Le adjunto protocolo de China”, publicó Jadue.