Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus como “enemigo de la humanidad”

En su actualización diaria de la situación del coronavirus el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó al Covid-19 como “un enemigo de la humanidad”, tras revelar que la enfermedad ya ha afectado a más de 207 mil personas y ha causado la muerte de 8.249 en todo el planeta.

“Este virus nos presenta una amenaza sin precedentes. Pero también es una oportunidad sin precedentes para unirse como uno contra un enemigo común: un enemigo contra la humanidad”, dijo durante una conferencia de prensa.

Tan complicada es la situación que la máxima autoridad de la OMS hizo un llamado a la población mundial para que “no asuman que su comunidad no se verá afectada. Prepárate como si lo fuera. No asumas que no estarás infectado. Prepárate como si lo fueras”.

Por ello, la OMS recomendó “aislar, probar y tratar cada caso sospechoso, y rastrear cada contacto, debe ser la columna vertebral de la respuesta en cada país. Esta es la mejor esperanza de prevenir la transmisión comunitaria generalizada”.

“Todos los días, la OMS está hablando con ministros de salud, jefes de estado, trabajadores de salud, gerentes de hospitales, líderes de la industria, directores generales y más, para ayudarlos a prepararse y priorizar, de acuerdo con su situación específica”, complementó.

La mala traducción que causó pánico

Durante la declaración ocurrió un error en la traducción simultánea que realiza la OMS de sus conferencias. Así, los dichos de Adhanom Ghebreyesus fueron interpretados como un llamado de la organización para que todos los países se declararan en cuarentena.

“Para suprimir y controlar las epidemias, todos los países deben aislar, probar, tratar y rastrear. Si no lo hacen, las cadenas de transmisión pueden continuar a un nivel bajo, luego resurgir una vez que se levanten las medidas de distanciamiento físico”, dijo el líder de la OMS.

Sin embargo, tiempo más tarde la OPS/OMS -filial de la OMS en nuestro continente- aclaró los dichos desde redes sociales y explicó que “no hubo recomendación cuarentena generales. OMS reconoce que diferentes países y comunidades pasan por diferentes situaciones de transmisión viral”.

Luego fue el turno del máximo representante del organismo en Chile, el médico Fernando Leanes, quien en conversación con CNN sostuvo que “la OMS dice que para controlar la emergencia hay que localizar, trazar, aislar y tratar a los pacientes que padecen la enfermedad y quienes son sospechosos de tenerla”.

“No es que los países se deben aislar, se deben aislar los casos sospechosos y confirmados, no los países. Ahí estuvo la confusión”, afirmó.