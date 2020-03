Piñera y coronavirus: “Chile está mucho mejor preparado que Italia”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a las medidas tomadas por el Ejecutivo para hacer frente la pandemia del coronavirus y donde este miércoles se anunció la declaración de Estado de Catástrofe.

En entrevista con CNN-CHV, el Mandatario aseguró que Chile está mejor preparado que Italia para enfrentar el virus, expresando que “Chile se empezó a preparar casi una semana, o dos semanas, antes del primer caso” en el país, agregando que “hemos tomado medidas que si no las hubiéramos tomado entonces, hoy día no sería posible tomarlas”, explicó.

“En Italia tienen 3.500 muertos, en Chile, gracias a Dios y a las precauciones que hemos tomado, aún no tenemos ninguno. Por lo tanto, el caso de Italia será muy distinto a Chile y quiero darle tranquilidad a todos mis compatriotas de que Chile está mucho mejor preparado que lo que estaba Italia para enfrentar esa situación”, argumentó.

Junto con ello, aseguró que las proyecciones son enfrentar una situación con “100 mil enfermos simultáneamente ¿Qué significa esto? No todos van a estar hospitalizados, 16 mil estarán hospitalizados. De esos 16 mil, 8 mil van a requerir tratamiento intensivo en camas crítica, 4 mil van a requerir algún tipo de ayuda o ventilación artificial y algunos de ellos efectivamente van a fallecer”.

Sin embargo, Piñera descartó declarar cuarentena nacional, señalando a “los que proponen cuarentena total, les pregunto ¿quién se va a preocupar de la energía, del agua potable, de los medicamentos?”.

Además, el jefe de Estado fue tajante en expresar que “nuestro país está preparado para enfrentar el peak a fines de abril, que coincide con el plebiscito que no es recomendable hacerlo ahora. No es prudente realizar el plebiscito en abril. Lo digo con todas sus letras”.

Críticas a Daniel Jadue

En una segunda entrevista, esta vez a Mega, Piñera lanzó duras críticas al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego que el jefe comunal anunciara la importación del fármaco de origen cubano Interferón y así sumarlo al tratamiento por coronavirus.

Frente a esto, el Mandatario disparó apuntando que “he visto a un alcalde que está haciendo como agente comercial de un medicamento cubano que todos sabemos que no sirve para nada” y de paso lo instó a “que actúe con responsabilidad, que no engañe a los chilenos, que él sabe, o debiera saber, que ese medicamento cubano la Organización Mundial de la Salud ha dicho una y otra vez que no tiene ninguna prueba científica que sirva para esta ocasión”.

“Hemos tomado las medidas de acuerdo a lo que son las recomendaciones de la OMS, lo que nos ha aconsejado nuestro comité de expertos, y de acuerdo a las circunstancias. Pero he visto a mucha gente, muy creativa que propone todo tipo de ideas, sin ningún análisis, sin ningún fundamento”, detalló.