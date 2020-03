No sólo la PUC: internistas de otras universidades firmaron carta para no participar de labores asociadas al coronavirus

A través de una carta , los alumnos de séptimo año de la carrera de medicina de las principales universidades del país -entre ellas la Pontificia Universidad Católica- pidieron al Gobierno restarse de los trabajos asociados a la detección y tratamiento del coronavirus, principalmente, por “falta de garantías”.

Si bien los primeros en difundir el documento fueron los miembros de la Facultad de Medicina de la PUC, la carta fue firmada por otros 18 planteles y sedes universitarias, como por ejemplo: las universidades Mayor, de Santiago, del Desarrollo (UDD), de Concepción (UDEC), de Los Andes, Diego Portales y Andrés Bello (UNAB), entre otras casas de estudio.

Eso sí, y de acuerdo al documento, sólo “las escuelas de medicina de la UDD, UFT, UNAB, UDEC, USS, UCSC, UACH, UMAYOR, USACH, UFRO, U Autónoma, UVALPO, UANDES mantienen a sus internos fuera de sus campos clínicos”.

Según los internistas, “creemos que las actividades de internado deben suspenderse hasta que sea necesaria la presencia de más personal, a modo de disminuir el riesgo de que seamos vectores de contagio, y entendiendo que aun estamos a tiempo, como sociedad, de lograr aplanar la curva”.

“Ayudaremos en lo que se nos requiera con completa voluntad y dedicación, pero no queremos actuar de manera precipitada y ser causantes de una mayor propagación del virus entre el personal médico y las personas a quienes queremos cuidar, considerando que según cohortes, un 26% de los portadores del virus son vectores asintomáticos, porcentaje que corresponde principalmente a jóvenes que no poseen comorbilidades”, explicaron luego

Petitorio de los internistas ante coronavirus

Además de afirmar que sería peor para la emergencia su participación sin ningún tipo de inducción previa, los internistas de las diferentes facultades de Medicina realizaron un petitorio de 7 medidas, que esperan sean aprobadas por representantes del Minsal durante los próximos días.

Una de esas medidas consiste en “no repetir rotaciones ya cursadas”, esto porque, según argumentan principalmente desde la Universidad Católica, “todos hemos rotado en dicho centro en los internados de 6° año, y como generación, sentimos que en la mayoría de las rotaciones nuestra labor es importante, mas no fundamental, especialmente en un centro privado”.

“Así, es poco probable que llegue a serlo, considerando la cantidad de especialistas que trabajan ahí (esto sin detrimento que en el Hospital de La Florida y Hospital Sótero del Río sí puede ser necesaria nuestra ayuda en caso de extrema urgencia)“, aclararon.

También pidieron cobertura médica en distintas prestaciones (diagnóstico y tratamiento) en caso de “enfermedad por COVID-19 producida en contexto de actividades asistenciales, ya sea para casos leves o graves”.

“Pedimos establecer horas de trabajo mínima-máxima y explicitar sistema de turnos en caso necesario. No represalias en el ámbito académico-asistencial a los internos que no decidan participar y no cobrar semestres adicionales de arancel, en caso de que la condición sanitaria actual empeore, y esto repercuta en los plazos académicos”, concluyeron.