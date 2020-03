“Indigna”: la cuestionada medida de Juzgado de Garantía ante emergencia por coronavirus

Diversas han sido las medidas que ha tomado el Gobierno para frenar el aumento de casos de coronavirus COVID-19, que hasta el momento ha afectado a 342 personas a nivel nacional.

Luego de que Chile entrara a la fase 4 de la enfermedad, el Gobierno anunció el cierre de centros comerciales, parques, y otros lugares en los que suelen concentrarse un gran número de personas.

Además de llamar a las personas que puedan a realizar sus trabajos desde la casa, para evitar congestiones en el transporte público y el contagios en las oficinas y puestos de trabajo.

Sin embargo, hay personas que siguen realizando sus labores como de costumbre. Ese es el caso de los Juzgados de Garantía del país, que diariamente deben realizar audiencias.

Ante ese escenario se han aplicado medidas que han sido cuestionadas para evitar los contagios de coronavirus.

La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) denunció una insólita situación al interior del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se cerró con mamparas de vidrio el perímetro en el que se ubican los jueces, dejando a los intervinientes (imputados, víctimas, fiscales, defensores, abogados, peritos y testigos citados) en un reducido espacio.

Esto ocurrió hoy en el 12 Juzgado de Garantía. No es forma de combatir el contagio. Además de indigna y poco solidaria se obliga a intervinientes a estar más cerca entre ellos.

Si no están las condiciones simplemente no hay que hacer las audiencias.@PJudicialChile pic.twitter.com/dgWDA1lWEX

— Asociación Fiscales (@fiscalesdechile) March 19, 2020