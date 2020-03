Por qué Chile y Argentina enfrentan el coronavirus con distintas estrategias

La noticia repercutió fuerte en Chile. Durante la noche del jueves, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó cuarentena total para su país, la cual se extenderá hasta el 31 de marzo para así “cuidar la salud de los argentinos” y enfrentar el coronavirus.

En una cadena nacional, el mandatario trasandino ordenó el “aislamiento social preventivo y obligatorio” en todo el territorio, dejando en claro que “nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas”.

Ya en su discurso, Alberto Fernández aseguró que para enfrentar el coronavirus “seguimos teniendo problema de gente que no entiende que no se puede circular en las calles en estas condiciones, porque el riesgo en el que se pone al otro es muy grande”.

La cuarentena nacional es una medida que se ha discutido en Chile, pero negada de momento por las autoridades sanitarias pese a tener un numero mayor de contagios oficial que en Argentina, situación que ha sido recalcado en redes sociales. Sin embargo, la situación en Argentina sería más compleja de lo que muestran los números.

Números subestimados

De acuerdo al informe oficial de la Organización Mundial de la Salud, al 20 de marzo, se reportaron en Argentina 128 casos infectados con coronavirus, 3 muertos y 22 recuperados. En tanto, en Chile existen 434 casos, 0 muertos y 6 recuperados.

Sin embargo, esto no tiene que ver con la estrategia para enfrentar el coronavirus, sino que el número de exámenes que se realizan en Argentina es menor que en Chile. De acuerdo a Clarín, recién este viernes se inició el proceso de descentralización de las tomas de muertas a otras seis provincias de Argentina, ya que hasta ahora sólo lo hacía el Instituto Malbrán. La primera tanda de jurisdicciones son la ciudad y provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego.

Por su parte, el diario local La Voz indica que, hasta el domingo, Argentina tenía un índice de 9,8 test por millón de habitantes y de 36,1 pruebas diarias desde que se confirmó el primer caso el 3 de marzo. En el caso de Chile, en tanto, se hacen unos 800 exámenes al día.

Solo esta semana se publicó en la revista Science un estudio que reveló los potenciales números reales de contagio del coronavirus. Según la investigación, solo en Wuhan, el 86% de todas las infecciones no estaba siendo detectadas previo al aislamiento obligatorio, ya que personas asintomáticas o con sintomatología leve seguían haciendo su vida normal.

Por eso, desde la misma OMS han hecho un llamado a realizar los exámenes. “Hemos visto una escalada rápida en las medidas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras reuniones. Pero no hemos visto una escalada lo suficientemente urgente en las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

En esa misma, Fernando Laenas, representante de la OMS, afirmó que “Chile está teniendo mucha detección de casos, aislamiento, testeo, rastreo de contactos y por eso está encontrando casos que no son de gravedad“.

Asimismo, destacó que eso da a Chile una ventaja de que “el mayor número de casos no significa que tenga más enfermedad. No te preocupes si tienes menos casos que el vecino, sino fíjate que no tengas fallecidos“.