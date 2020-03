Ex presidente del Colegio Médico critica a Izkia Siches y alcaldes: “La cuarentena nacional es una medida populista”

“Este es un trabajo arduo donde deben colaborar todos y no estar en esta pelea que no contribuye en nada“. Con estas palabras el doctor Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico, criticó el actuar de su sucesora en el gremio, Izkia Siches, una de las voces que pide que se decrete la cuarentena nacional en Chile.

En conversación con EL DÍNAMO, el hoy decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor aseguró que “el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la presidenta del Colegio Médico deberían dialogar, acercarse.”, proponiendo al Ejecutivo ampliar el comité de expertos.

“A lo mejor se debería invitar al Colegio Médico -como fue en mi época con Álvaro Erazo-, a la Sociedad Chilena de Infectología, a sociedades científicas, a ex ministros, ampliar el comité de expertos y hacer que él diga las directrices, las que deben ser respetadas por todo y no ponerlas en duda“, dijo el facultativo. “Como eso no ocurre, estamos viendo el caos que vemos. Acusaciones y ataques por la prensa”, agregó.

Sobre decretar cuarentena nacional, Enrique Paris aseguró que es una mala medida, haciendo una dura crítica especialmente a los alcaldes. “Es muy fácil decretar cuarentena en La Condes o en Vitacura, todos pueden en un rato ir a sacar plata al cajero. ¿Qué pasa con una familia de Franklin o de Recoleta? ¿Qué pasa con la señora que mantiene a sus hijos vendiendo sándwiches en una construcción y ya no va a poder salir? ¿O con la abuelita que tiene que salir a cobrar su pensión, o un enfermo que tiene que ir a hacerse diálisis? Ellos no piensan en eso”, afirmó.

“Lo encuentro insólito. No es cosa de llegar y decretar la cuarentena, hay que prepararse. Y eso se puede hacer, pero no en este ataque de cuarentenas que les dio hoy. No piensan en las poblaciones más pobres”, agregó el médico, poniendo como ejemplo el aislamiento que podría tener Chiloé u otras islas cercanas a Puerto Montt en caso de que a autoridad central decretara la medida.

“No es una iniciativa que se pueda hacer de la noche a la mañana. La encuentro populista”, expresó el ex presidente del Colegio Médico, indicando que “se puede tomar, pero se requiere mas información, más números. Es una campaña gigantesca y se tiene que pensar muy bien”.