Menor de 15 años con autismo severo desapareció en bosque de La Florida

Una desesperada búsqueda es la que está protagonizando la familia de un menor de 15 años, que padece autismo severo, y que desapareció en el bosque Panul, en la comuna de La Florida.

El adolescente, identificado como Fernando Neira, sufre trastorno del espectro autista y presenta retraso mental severo y se extravió a eso de las 19:00 horas en los alrededores de la entrada de Rojas Magallanes durante un paseo junto a su madre y sus dos hermanos.

El teniente Pedro Álvarez detalló que llevan 12 horas de búsqueda con equipo del GOPE de Carabineros y perros guía, y que durante esta jornada se sumarán helicópteros.

“Desde que nosotros tuvimos conocimiento de este hecho hemos realizado labores para encontrar a este menor. El plan es abarcar el máximo de este parque, esperamos tener resultados positivos durante la mañana. Nos preocupa, porque es un menor y tenemos que encontrarlo”, contó Álvarez a Meganoticias.

Milena Plaza, madre del menor relató a Cooperativa que “estábamos haciendo un juego con unos troncos y en un minuto de descuido el niño se me perdió. Estoy súper desesperada”.

La mamá de Fernando dijo que su hijo tiene 15 años, que no habla, no sabe pedir ayuda y no puede discernir en el peligro. “Es un niño de dos años, perdido, que si lo llaman no va a atender al llamado, sobre todo si está asustado”, agregó la mujer.

En ese sentido, explicó que el menor “tiene crisis con el encierro y como vivo en departamento se pone nervioso, golpea las paredes. Hoy estaba en esas condiciones entonces decidí que como ayer (el miércoles) lo habíamos pasado tan bien íbamos a hacer exactamente la misma ruta e íbamos a ir al mismo punto donde fuimos ayer”.

Tras percatarse que el menor no estaba, “inmediatamente comencé a correr, pero seguramente corrí al opuesto de donde él iba”, lamentó.