OMS en Chile refuta a alcaldes: “es muy tentador” declarar cuarentena total

Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuestionó la intención de un grupo importante de alcaldes del país de decretar una cuarentena total para enfrentar la pandemia del coronavirus.

En entrevista con MegaNoticias, Leanes dejó en claro que “definitivamente la OMS no recomienda medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y por largos periodos de tiempo por dos razones: tienen un efecto corto y no se puede sostener, muchas veces, porque la gente las incumple o no puede subsistir con esas medidas”.

Leanes argumentó que “hay un consenso bien importante respecto de Chile por parte de los expertos de que estas medidas no son convenientes”.

El representante de la OMS dejó en claro que “no es mi opinión, es la opinión de los expertos de la OPS y es la opinión de los expertos del país”, detallando que incluso senadores de oposición “tampoco están de acuerdo con esta medida”.

Y es que el experto explicó que “esta medida genera un sentido común equivocado y es muy seductora y popular”, pero hay que “aprovechar esta aceptación de la gente por estas medidas tan drásticas para hacer mayor hincapié y autoexigencia en la detección de casos sospechosos, el diagnóstico, el aislamiento y rastreo de positivos”.

El representante de la OMS reconoció que “es muy tentador ceder a esta presión, sería mucho más fácil decir ‘háganlo’, pero no resulta”.

En la misma línea planteó que “no resultó conveniente cerrar las escuelas porque generó después una dificultad para la vacunación”, además de cuadrarse con la postura de Jaime Mañalich sobre que “es inevitable en estos casos que haya nerviosos y especulaciones políticas por este tipo de medidas que no son tan eficaces”.

“Lo importante es que no se están tomando decisiones que impliquen un riesgo de aumentar los contagios”, sentenció.