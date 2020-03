Cómo el Colegio Médico cambió su discurso y el Gobierno fue sumando apoyo

Pese a que poco a poco se fueron extremando las medidas del Gobierno para detener el avance del coronavirus en el país, el Colegio Médico fue uno de sus principales críticos, particularmente exigiendo una cuarentena total en todo Chile.

Esto pese a que en un principio la asociación gremial se mostró disponible para colaborar en esta emergencia. “Se suspenden clases de colegios subvencionados y municipales. Todavía podemos incidir en el aumento de casos pero reitero que necesitamos medidas extremas y la participación de toda la ciudadanía (…) Presidente Sebastián Piñera, seguimos disponibles para colaborar”, escribió Siches en Twitter en ese entonces.

Ante esto, el Presidente Sebastián Piñera valoró “su actitud y aporte en esta crisis”. De hecho, luego de que se anunciaran las medidas adoptadas al entrar en la fase 4 ante las críticas respecto a decretar una cuarentena total en el país, Izkia Siches sostuvo que el aislamiento social es una de las medidas más complejas de cumplir, por lo que instó a la ciudadanía a colaborar.

Recalcó que “tenemos el virus dentro de la ciudadanía, todos tenemos que tomar medidas para evitar el contacto social, todas las actividades tenemos que restringirlas al máximo”.

Junto con ello, la presidenta del Colegio Médico dejó en claro que “este no es un complot político por parte del Gobierno para desbaratar el plebiscito”, sino de salud pública.

“Este no es un momento para pelear con el Gobierno o con el Ministro de Salud sino que más bien alinearnos”, agregó.

Endurecimiento del discurso

Con el paso de los días, Siches fue poco a poco endureciendo su discurso en contra del Ejecutivo, tomando en cuenta el aumento de los casos de coronavirus que se estaban registrando. Solo un día después de reunirse con Piñera, le solicitó que las regiones afectadas por la pandemia paralizaran su funcionamiento, sosteniendo que “las medidas que hoy parecen exageradas mañana serán insuficientes”.

Su postura la mantuvo a medida que fue avanzando la semana y este viernes, acusó de poco transparente al Gobierno en cuanto a las cifras de contagiados. “Los datos aportados a la fecha son incompletos, inconsistentes y tiene una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena”, expresó desde un punto de prensa.

Además, expresó “la estrategia de Gobierno de diagnosticar para contener la expansión del COVID-19 es imposible de implementar a la fuerza porque nuestros médicos, que se encuentran a lo largo de la red asistencial, nos han informado que existen problemas relevantes de saturación de la capacidad diagnóstica y que no se están aplicando los protocolos mandatados por la autoridad sanitaria, no por desacato sino por problemas de implementación”.

La OMS refuta a Siches y alcaldes

La OMS en Chile también tuvo palabras ante la posibilidad de que se decrete una cuarentena total en el país. Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo en Meganoticias que “definitivamente la OMS no recomienda medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y por largos períodos de tiempo por dos razones: tienen un efecto corto y no se puede sostener, muchas veces, porque la gente las incumple o no puede subsistir con esas medidas”.

Incluso dejó en claro que “no es mi opinión, es la opinión de los expertos de la OPS y es la opinión de los expertos del país”, detallando que incluso senadores de oposición “tampoco están de acuerdo con esta medida”.

Ante esto, Siches terminó dando un paso atrás y a través de Twitter hizo un llamado a escuchar la opinión de la OMS y la cooperación a nivel mundial.

De hecho, la senadora DC, Carolina Goic, que en un principio se mostró a favor de la exigencia de Siches, luego de reunirse con Piñera este sábado en La Moneda, indicó que “hemos acordado necesidad de estrategia consensuada para combatir el coronavirus. Lo peor que nos puede pasar es politizar este tema que requiere colaboración de todos”.