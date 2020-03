VIDEO | Economista de la U. de Chile echa por tierra propuestas del PC y el FA

El economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, se refirió a las propuestas económicas entregadas por un conjunto de diputados liderados por Camila Vallejo (PC) y el diputado Giorgio Jackson (RD), luego de que el Gobierno lanzara un plan para enfrentar la crisis que arrastrará el impacto del coronavirus en el país.

Por un lado, la parlamentaria del Partido Comunista (PC) ingresó un proyecto de ley que busca que los problemas asociados a la pandemia no sean una causal de despido para los empleadores. Con esta iniciativa buscan suspender la aplicación de la causales de “despido por necesidades de la empresa” o “fuerza mayor”, el artículo 29 transitorio del Código del Trabajo, durante los próximos 4 meses.

En tanto, el integrante de Revolución Democrática, propuso una nueva reforma tributaria para enfrentar el difícil escenario económico. “Si queremos realmente salvar la economía y no meternos en un hoyo donde las empresas quiebren, donde trabajadoras y trabajadores queden desamparados, necesitamos que hoy día las empresas y las personas que guardan mayor patrimonio en el país puedan aportar y podamos discutir sobre una reforma tributaria excepcional en este momento de crisis”, indicó.

En entrevista con Vía Pública del Canal 24 Horas, el economista de la Universidad de Chile señaló que “vi dos parlamentarios hoy día, ligados a lo que se ha llamado la extrema izquierda, no los voy a nombrar”.

“Una propuso que por ley no se pudiera echar a la gente, que lo que parece es muy seductor, pero lo importante es mantener los ingresos, eso es lo importante. Tú no sacas nada con decirle a las empresas ‘no echen a nadie’, cuando al final las empresas no van a poder pagar los ingresos”, sostuvo en alusión al proyecto de Vallejo.

Luego, y en relación a Jackson, afirmó que “otro parlamentario estaba proponiendo subir los impuestos. No hay nadie en el mundo que pueda proponer subir impuestos cuando lo que hay que hacer es bajar los impuestos tal como está en la parte de sacarle la mochila, sobre todo a las pymes y a la gente de menos ingresos, para poder salir adelante en esta difícil coyuntura”.