Secretario Nacional del Colegio Médico por crisis sanitaria: “Los médicos han sido la primera línea”

José Miguel Bernucci, secretario Nacional del Colmed, se refirió a la crisis sanitaria que actualmente vive el mundo tras la pandemia del coronavirus y destacó la labor de los médicos, catalogándolos como “la primera línea” en esta crisis.

En conversación con La Tercera, habló sobre la propuesta de alcaldes por cuarentenas en sus respectivas comunas, señalando que “es muy difícil mantener a las personas en cuarentena, porque las comuna están pegadas unas con otras y existe dependencia”, a lo que sugiere un cierre funcional de lugares que no son básicos para la población.

Asimismo, declaró que en “fase 4” habría que extremar el aislamiento social, sin embargo, aclara que esta fase solo aplicaría para la Región Metropolitana y no para otras regiones: “Nosotros creemos que las medidas de fase 4 serían efectivas en Santiago pero no aún en Chillán, donde serviría una detección precoz y un aislamiento precoz”.

Respecto a los datos que se tiene del coronavirus, hizo un llamado a las autoridades sanitarias a compartir los datos con la población, acusando que han estado “bastante poco transparentes”.

Sobre el estrés que han vivido los médicos al enfrentar esta pandemia, Bernucci declara que “esta crisis va a significar un estrés mayor no sólo sobre los médicos, sino también sobre todo el equipo de salud”, agregando que ya existe un plan de apoyo psicológico para los trabajadores de la salud.

En relación al paro de internos de la Universidad Católica, José Miguel Bernucci indicó que la universidad suspendió las actividades académicas y que estaban obligando a los estudiantes a realizar actividad asistencial, señalando que esta opción es “ofrecida”.

“El resto de los internos en Chile va a quedar protegido por un contrato a través del Código Laboral, donde ellos, eventualmente, si se contagian de alguna enfermedad, estarán cubiertos con un seguro. No era este el caso de la Universidad Católica. No sacamos nada con apoyar o generar un aumento del personal de salud si no les damos los elementos de cuidado necesario”, declaró el Secretario Nacional del Colmed.

Finalmente, destaca la labor de trabajadores de la salud, asegurando que “tenemos un historial de compromiso bastante importante”.

“Los médicos en esta crisis han sido la primera línea. Son los que están en los servicios de urgencia, en los servicios intermedios atendiendo a los afectados por esta crisis. A su vez, el gremio médico ha liderado una opinión pública referente a las acciones que son efectivas para evitar que lleguemos a una crisis a la que están llegando otros países. No tenemos antecedentes ni historia donde las personas se hayan restado de apoyar”, concluyó el médico.