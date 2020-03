Clínica Alemana se querella contra sospechoso de coronavirus: habría golpeado a médico

Una querella criminal interpondrá la Clínica Alemana en contra de un joven de 24 años sospechoso de coronavirus y que protagonizó un violento episodio en el centro clínico.

Según consignó BioBioChile, el 16 de marzo, Hernán Paredes llegó junto a sus padres hasta la Clínica Alemana de Santiago tras presentar síntomas similares al coronavirus, afectándolo un cuadro respiratorio agudo.

Debido a la gravedad del asunto, fue atendido por el doctor Andrés Navarrete, solicitando exámenes a Paredes para confirmar o descartar la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, al estar listos para retirarse, el joven de 24 años manifestó que no pagaría la cuenta médica ya que no le habrían tomado los signos vitales.

Esto habría provocado el enojo de Paredes y de sus padres, Humberto Paredes y Katherine Rojas, en el Servicio de Urgencia Respiratoria de la Clínica Alemana. El doctor intentó calmarlo, señalándole que podía dejar la cuenta pendiente, no obstante, si no cancelaba, no se le haría entrega de los resultados del examen. Aquello último, habría sido el detonante para que Hernán Paredes perdiera el control.

Paredes, acompañado de sus padres, insultaron a la secretaria del establecimiento. La enfermera jefa de urgencia, María José Ureta, le ofreció a Paredes reingresar al box de atención para intentar solucionar el tema, aunque sin mucho éxito, ya que los insultos habrían continuado en contra de los funcionarios de salud.

El doctor Hassan Neumann intentó calmar los ánimos, indicándoles lo mismo que la jefa de urgencia. En ese momento padres e hijo se habrían quitado las mascarillas, procediendo a bajar la protección facial de la enfermera María José Ureta para toserle directamente a la cara, realizando amenazas con que ella también se contaminaría de coronavirus.

Posteriormente, Hernán Paredes se habría abalanzado con violencia para propinarle un fuerte cabezazo en la zona frontal del cráneo, provocándole un hematoma al doctor Neumann. Tras ello, la familia procedió a retirarse. No hubo intervención de Carabineros.

En consecuencia de estos hechos, es que la Clínica Alemana interpuso una querella en contra de las tres personas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Cabe detallar que el paciente dio negativo en el examen de Covid-19.