Piñera en cadena nacional: “Son tiempos de unidad y no de división”

El Presidente Sebastián Piñera se dirigió al país en cadena nacional, a pocos minutos de comenzar el toque de queda por la pandemia del Coronavirus. El mandatario anunció que los mayores de 80 años permanecerán en sus casas e hizo un llamado a los empleadores a flexibilizar los horarios de trabajo.

Piñera partió señalando que “sabemos que las próximas semanas serán duras, muy duras para todos. El mundo entero, y también Chile, estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años”.

“Proteger la salud y la vida de todos, y muy especialmente la de nuestros adultos mayores que son los que experimentan los mayores riesgos, es mi primera prioridad y mi primera ocupación como Presidente de la República, y también la de todo nuestro Gobierno”, agregó.

Por lo mismo, el jefe de Estado informó que “todos los adultos mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas donde tendrán los cuidados que necesitan”.

Además, indicó que “también debemos asegurar que las familias chilenas, todas las familias chilenas cuenten con el abastecimiento de bienes y servicios esenciales”.

En este mismo sentido, sostuvo que “debemos trabajar para proteger los empleos, para proteger las pymes, para mantener el funcionamiento de nuestra economía, y muy especialmente cuando la economía mundial enfrenta grandes nubarrones y muchos riesgos de una profunda recesión”.

Piñera recalcó que “a partir de los primeros días de enero nuestro Gobierno empezó a prepararse y a elaborar un Plan de Acción para enfrentar esta amenaza”, en donde “nuestro Plan de Acción se ha basado en los conocimientos científicos, las recomendaciones de la OMS, los expertos chilenos, las experiencias de otros países y, sin duda, en nuestra propia realidad”.

Plan de cuatro etapas

El Presidente destacó que “el plan comenzó a implementarse de inmediato y considera 4 etapas”, en una estrategia basada “en cuatro conceptos propuestos y recomendados por la OMS: aislar, testear, tratar y trazar”.

“Por eso nuestra prioridad ha estado en testear para identificar a las personas contagiadas y poder darles el tratamiento que requieren y para aislar a todo su grupo cercano, para proteger su salud e impedir que contagien a los demás”, añadió.

Asimismo, señaló que “durante estas semanas han surgido muchas voces, muchas recomendaciones, e incluso algunos ultimátum. Habría sido fácil, pero también muy perjudicial para la salud de los chilenos, acoger todas esas propuestas”, en referencia a los pedidos de declarar la cuarentena total.

El jefe de Estado indicó que desde que se decretó la Alerta Sanitaria a comienzo de febrero, se tomaron otras medidas, como las 12 anunciadas este domingo, incluyendo el toque de queda, y el “Plan Económico y Social, que involucra más de 11.700 millones de dólares”.

Piñera explicó que “todas estas medidas son parte de un plan que incluye la aplicación de una Cuarentena Progresiva, para la cual tenemos que prepararnos para que produzca bien y no termina produciendo mal”.

No obstante, aclaró que “es esencial que todos cumplamos las recomendaciones sanitarias, como lavarse las manos, cambiar nuestras formas de saludarnos, evitar aglomeraciones y reportar síntomas”.

Por otra parte, agradeció “el espíritu de unidad y colaboración que mostraron distintos actores de la Mesa Social que se reunieron hoy en La Moneda”.

En este mismo sentido, hizo un llamado a “los empleadores a facilitar y flexibilizar los horarios y las condiciones, para que sus trabajadores puedan proteger su salud y también para que puedan asegurar el abastecimiento que tanto necesitamos todos los chilenos”.

Por último, el Presidente sentenció que “hoy son tiempos de unidad y no de división. Son tiempos de colaboración y no de enfrentamiento. Son tiempos de responsabilidad y no de improvisaciones. Y, sobre todo, son tiempos de solidaridad y grandeza y no de egoísmos y pequeñeces”.