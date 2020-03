Desbordes: “El gobierno argentino al gobierno chileno le estaba pidiendo que le enviaran tests”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reveló una desconocida situación hasta ahora: desde Argentina solicitaron a Chile más pruebas para detectar casos de coronavirus.

Fue en el programa Mesa Central de Canal 13 donde el diputado reveló que “yo fui testigo de cómo de argentina le pedían al Presidente Piñera, no sé si puedo contar esto pero ya lo hice, le pedían tests”.

“El gobierno argentino al gobierno chileno le estaba pidiendo que le enviaran tests y nosotros no podemos estar mandando”, agregó el parlamentario. En esa misma línea, sostuvo que “Chile tiene y está entregando cifras que van de la mano de lo que está pasando. Lamentablemente en Sudamérica lo que está sucediendo es que no manejan las cifras reales”.

Según explicó, es “por eso que han tenido que tomar medidas tan drásticas, porque no tienen números. Por qué Ecuador tiene que tomar medidas más drásticas, porque no tienen números y al no tener cifras se ven obligados a tomar las decisiones más críticas de todas”.

Esto ocurre luego de que el diario Clarín de Argentina reveló hace unos días que se inició el proceso de descentralización de las tomas de muestras a otras seis provincias, ya que hasta ahora las pruebas de coronavirus sólo lo hacía el Instituto Malbrán.

La primera tanda de jurisdicciones son la ciudad y provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego.