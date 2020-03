Asociación Chilena de Municipalidades propone ingreso escalonado para trabajadores por coronavirus

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) propuso el ingreso escalonado de los trabajadores, pues, según el alcalde de Puente Alto y presidente de la entidad, Germán Codina, “hace unas semanas vengo pidiendo a la autoridad que, si los empleadores no adoptan la decisión, imponga la diversificación de horarios de ingreso de los trabajadores”.

La petición se hizo luego que durante esta mañana los paraderos y estaciones de Metro de la Región Metropolitana fueron copados por miles de usuarios por el cambio en los horarios de inicio de funcionamiento, contraviniendo así el “aislamiento social” que propone el Gobierno.

Según dijo la autoridad comunal en entrevista con Radio Universo, “no puede ser que tengan que apiñarse en el Metro y las micros para ir a trabajar”.

“Hoy vemos algo trágico y lamentable en el Metro, que al abrir a las 7 de la mañana, la gente está desesperada por llegar a la hora y se generan aglomeraciones y se pierde todo lo ganado con el toque de queda”, complementó Codina.

En la misma línea del transporte público, el jefe comunal también pidió a la autoridad sanitaria “implementar medidas drásticas e imponerlas”.

“Por ejemplo, la gente de supermercados y farmacias entra a tal hora, ir garantizando para que sean adecuadamente protegidos, ellos tienen los mismos derechos, esto es garantizar que por negligencia no terminen contagiados, solamente eso pido, y no es por pelear con nadie, es tono conciliador, pero tengo que levantar la voz para proteger a la gente”, detalló Codina.

Otras medidas de la AChM

Sin embargo, no sólo de los problemas relativos al transporte público y el ingreso escalonado de trabajadores habló el alcalde Germán Codina. Según dijo, también hay que fijar los precios de elementos sanitarios y pidió la colaboración de la banca para que sean más flexibles con sus clientes.

Sobre el primer punto, Codina indicó que “sigue habiendo gente que lleva los precios al alza del alcohol gel, mascarillas, los bienes de primera necesidad”.

“Hay que intervenir los precios de manera extraordinaria, y eso aunque vaya contra los dogmas de algunos, hay que implementarlo. Otro tema tiene que ver con hacer gratuito el examen del coronavirus no solo para los pacientes de Fonasa, para cualquiera que quiere hacerlo, sino se restringe la capacidad de diagnóstico”, solicitó al Minsal.

El alcalde de Puente Alto también reveló que este martes se volvería a reunir con el Ministerio de Salud en el marco de la Mesa COVID-19, instancia que además de la AChM integra el Colegio Médico y otros especialistas.

En la instancia, el jefe comunal buscará plantear sus dudas en torno a las medidas adoptadas por la banca ante la pandemia.

Según dijo, “hay gente independiente que depende de las ventas para parar la olla, ahí es importante que la banca (colabore) y pueda traspasar la cuota mientras sea necesario, como el Banco de Chile”.

“Lamentablemente algunos bancos han llamado a la gente y han dicho no y que lo que harán es repactar y hacer un crédito nuevo, eso no puede ser, las personas no tienen cómo acreditar ingresos y las tasas después se pueden cambiar. Si las tasas de interés cambian para bien de la gente bienvenido sea, pero si van a generar un perjuicio al consumidor no puede ser que se aproveche una situación así, son situaciones que se tienen que ir abordando”, concluyó.