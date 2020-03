Cathy Barriga transmite funeral de víctima por coronavirus en redes sociales

Cathy Barriga, alcaldesa de Maipú, está en el centro de la polémica, luego de valerse redes sociales para transmitir el funeral de la segunda fallecida por coronavirus del país, una mujer de 78 años y vecina de la comuna.

La jefa comunal publicó en su cuenta de Instagram el trayecto del cortejo fúnebre hasta el cementerio, además de una imagen junto al féretro.

Tras esto, expresó en sus “Historias” de la misma red social que “acabamos de finalizar, no una ceremonia, sino que la sepultura de la señora Eliana”.

“Yo les quiero contar con todo el dolor de mi corazón, que la señora Eliana se fue solita, la familia no la pudo acompañar, hay protocolos que les impiden y les prohíben”, agregó Cathy Barriga.

La alcaldesa de Maipú justificó la transmisión del funeral, señalando que “es para que tomemos conciencia de lo que significa, representar el dolor que tenía la familia de la señora Eliana, que se iba solita y estar nosotras acompañando su despedida, es un escenario que nadie quiere vivir”.

“Es inexplicable lo que debe sentir su familia en estos momentos”, señaló Barriga.

Cabe recordar que la jefa comunal se enfrascó en una discusión con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego que se valiera de un matinal para dar cuenta del fallecimiento de la mujer.

Esto, ya que Mañalich expresó tras conocer esta situación que “Nosotros no tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona o autoridad, si lo hiciéramos sería delito, y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información también comete un delito perseguible por la ley de derechos y deberes”.

Las palabras del titular del Minsal generaron la inmediata respuesta de Barriga, quien como de costumbre lo hizo a través de redes sociales.

“Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mi un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida”, manifestó.