Cathy Barriga contraataca y responde a Mañalich: “Que me denuncie a la justicia”

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, no se quedó de brazos cruzados luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, asegurara que dar a conocer el segundo caso de fallecimiento por coronavirus en el país a través del Mucho Gusto es “un delito perseguible por la ley de derechos y deberes”.

Fue en un punto de prensa en La Moneda donde el secretario de Estado, al ser consultado sobre lo ocurrido con la jefa comunal, explicó que recibió la información de la mujer oriunda de Maipú cerca de las once de la mañana, por lo que no tuvo oportunidad de informarlo, pese a que Barriga hizo lo propio a través del matinal de Mega.

“Nosotros no tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona o autoridad, si lo hiciéramos sería delito, y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información también comete un delito perseguible por la ley de derechos y deberes”, indicó el titular de Salud.

Bastaron solo unos minutos para que Cathy Barriga contraatacara y le respondiera la ministro Mañalich a través de su cuenta de Instagram: “Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mi un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida”, manifestó.

En ese sentido, explicó que “cuando el hospital me informa a mí, los protocolos ya se cumplieron. Primero se le informa a la familia, luego al ministerio y después de eso a la autoridad local. Por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa”.

“Al mencionar la preocupación qué hay que tener con la familia… Señalar también que nadie del Gobierno se ha comunicado con los familiares de la segunda persona fallecida del país por COVID-19 , y no han recibido ningún tipo de ayuda o contención, estaban muy desorientados, sin protocolo… Nuestro municipio y la Brigada Epidemiológica de aislamiento social se encarga de eso”, agregó.