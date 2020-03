“No tiene que ver con cosas políticas”: los detalles de la denuncia contra la seremi de Salud de La Araucanía

Aún no se dimensionan las reales consecuencias del positivo por coronavirus de la Seremi de Salud de la Araucanía, Katia Guzmán, cuyo contagio descabezó al gobierno regional y obligó a suspender las transmisiones locales de TVN, luego de que el departamento de prensa suspendiera comenzara una cuarentena.

La noticia del contagio fue confirmada por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien reveló que Guzmán y otros funcionarios se encuentran en cuarentena debido al masivo contagio.

Ante la situación un equipo de Santiago, liderado por Felipe Moraga como seremi subrogrante, se hará cargo de las actividades en la zona.

Se determinó que todos los funcionarios del edificio de la Seremi de Salud deberán realizar sus labores desde sus domicilios en la modalidad de teletrabajo. Además, sanitizarán completamente el edificio.

Hasta el momento se ha confirmado que el intendente de la Región de La Araucanía, Victor Manoli; el seremi del Deporte, Mauricio Gejman; y el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, Patricio Mericq, dieron positivo en el examen de coronavirus Covid-19.

Desde el Ejército detallaron que Mericq “será relevado en su cargo por el general de Brigada Luis Sepúlveda Díaz, quien ya se encuentra en la zona en espera del Decreto de Nombramiento”.

En ese contexto, agregaron que Mericq “sólo tuvo relación directa con el personal que integra el Puesto de Mando, instalación que se encuentra en un lugar apartado al interior del Destacamento Tucapel, lo que permitió evitar una interacción directa con los integrantes de esta Unidad”.

Asimismo, el Ministerio de Salud sostuvo que se encuentran en cuarentena el director de Onemi, Seremi Gobierno Araucanía, Seremi Salud Araucanía, Seremi Transporte Araucanía, Seremi Economía Araucanía, Seremi Trabajo Araucanía,Seremi Energía Araucanía, Seremi Educación Araucanía, Seremi de Desarrollo Social Araucanía, Seremi Agricultura Araucanía, Seremi de Obras Públicas y el Director de Conaf Araucanía.

Querella e investigación

Sin embargo, las autoridades de la región no fueron las únicas afectadas con esta situación, ya que el viernes Katia Guzmán realizó una conferencia de prensa, a la que asistieron periodistas de distintos medios locales y nacionales.

Ante esto, Santiago Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de La Araucanía, denunció ante la Fiscalía la situación para que se iniciaran las investigaciones de oficio.

Rodríguez detalló a EL DÍNAMO que ” a raíz de esa denuncia presentada por el Colegio de Periodistas, y de otras cuatro personas que lo hicieron de manera individual, la Fiscalía toma estas denuncias y decide realizar una investigación para aclarar las supuestas responsabilidades penales que puedan haber en todo esto”.

El dirigente aseguró que tienen contabilizados a 32 personas, entre periodistas, camarógrafos y reporteros. Presentaron un recurso de protección “porque necesitábamos conseguir que ante cualquier situación obligamos al Estado a hacerse cargo sanitariamente de estas personas”.

“Contabilizamos 32 personas (…) presentamos este recurso por las 32 y por sus familias. Entendiendo que estos periodistas y comunicadores, sí se contagian con la seremi pueden haber llegado a sus casas con el virus y por lo tanto contagiar a sus familias (…) si se saca la cuenta, si hubiese cuatro personas por familia, estamos hablando de 120 personas nuevas contagiadas”, explicó.

“A nosotros nos interesa el tema sanitario. Esto no tiene que ver con cosas políticas, hubieran sido momios o come guaguas, aquí lo que importa es proteger a los colegas”, explicó.

“Habrán autoridades que evaluarán las posibilidades o no, creo que están más que claras algunas de las sanciones que deberían usarse (…) nosotros como Colegio presentamos esto buscando proteger la salud y proteger a las familias de cada uno de los colegas que se vieron afectados por esta gravísima situación”.

En ese contexto, explicó que se realizaron al menos 6 puntos de prensa durante las últimos días, y que en más de una oportunidad los profesionales pidieron que éstas se llevaran a cabo a distancia, pero no se dieron las condiciones.

“Si el ministro (Jaime Mañalich) anunció multas gigantescas de millones y millones de pesos a todas las personas que infringen normas y que ponen en riesgo la salud de otras, yo espero que esa misma fuerza también recaiga si es que se descubren responsabilidades en estos individuos que ocasionaron que alguno de los colegas o periodistas se ve infectado”, sostuvo.

Recalcó que “quiero que quede super claro que acá no hay nada personal (…) como gremio no andamos buscando la salida de nadie, no andamos buscando que bajé más el presidente (en las encuestas). No nos interesa eso, creo que es una estupidez que con este nivel de emergencia sanitaria, empiecen a hablar de juegos políticos, cuando aquí lo que interesa es el bienestar de todas las personas”.

Por su parte, la Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó la apertura de la investigación penal contra la secretaria regional ministerial de Salud.

“El Ministerio Público ha iniciado investigación por el delito previsto en el artículo 318 del Código Penal en virtud de un denuncia interpuesta por un trabajador de medios de comunicación. En este delito, según la denuncia le cabría participación y responsabilidad a la Seremi de Salud de La Araucanía, señora Katia Guzmán”, explicó el vocero de la fiscalía, Roberto Garrido.

En ese contexto, destacó que se designó al fiscal jefe de Villarrica, Carlos Hoffmann, quien ya investigaba la causa contra un paciente contagiado con el COVID-19 que viajó en avión desde Santiago a Temuco, como fiscal con dedicación preferente la denuncia presentada contra la autoridad sanitaria y otros eventuales delitos de la misma naturaleza que puedan producirse en el contexto del estado de catástrofe por la pandemia del coronavirus que enfrenta el país.

“Se ha solicitado a la Policía de Investigaciones la formación de un equipo especial para la investigación de este caso y otros que estaban a cargo del fiscal Carlos Hoffmann, por el mismo ilícito”.

En ese contexto, el persecutor recordó que el en el artículo 318 del Código Penal sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

“De ahí entonces que sea tan relevante el cumplimiento de las disposiciones de salud que imparte la autoridad, no sólo para la protección de la salud de cada uno y de la sociedad, sino que también porque la infracción de este tipo de normas puede generar responsabilidades penales que están castigadas con multas que pueden llegar a las 20 UTM y además con penas privativas de libertad que pueden extenderse a los 540 días en su máximo”, concluyó Garrido.