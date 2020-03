“Yo vivo allí, ese es mi barrio”: la respuesta de diputado Urrutia tras ser sorprendido en Viña del Mar

Luego que durante el fin de semana el diputado UDI, Osvaldo Urrutia, fue sorprendido por un medio de comunicación caminando en la costanera de Viña del Mar, el parlamentario decidió entregar una respuesta a las críticas que generó su actuar y aseguró que “yo vivo allí, ese es mi barrio”.

Según dijo Urrutia en el Congreso, su polémico paseo no tendría nada de malo porque “no tengo ningún de los tres síntomas obligatorios para hacerme el examen, que es tener tos, fiebre o dolores musculares”.

“Además, hoy no existe, no ha sido decretado por el Gobierno una cuarentena total o general. La cuarentena es obligatoria para quienes están contagiados o para quienes han estado con personas contagiadas”, complementó Urrutia.

Urrutia arremete contra la prensa

El diputado también dedicó algunas palabras contra el equipo de prensa de Chilevisión que lo sorprendió en Viña del Mar. “Las declaraciones no fueron dadas íntegramente, se sacaron de contexto, yo dije que era mi barrio, el lugar donde hago mi vida”, reclamó el diputado oficialista.

“Los que estaban incumpliendo eran los periodistas que no tenían por qué estar ahí”, argumentó el parlamentario.

Pese a que ya en la nota el diputado Urrutia reconoció que “hay un llamado efectivamente a quedarse en casa y no estar en lugares con aglomeraciones, con muchas personas, y cuando lo estén, usar mascarillas”.

Sobre lo que habría tratado de decir durante la entrevista con el medio nacional, Urrutia dijo que “traté de explicarles -a los periodistas- que es el lugar donde me abastezco todos los días, no estaba en un día de playa. Estaba caminando en un lugar donde no había congestiones y con muy poca gente”.

“Fui abastecerme de insumos básicos, necesarios para poder mantenerme y estar en mi casa. Como muchos de ustedes lo hacen caminé hacia mi barrio, no es mi segunda vivienda como algunos han dicho“, concluyó el parlamentario.