Alcalde de Rapa Nui relató la difícil situación de la isla ante el coronavirus

El Ministerio de Salud anunció ayer que había una persona contagiadas por coronavirus COVID-19 en Rapa Nui.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la municipalidad informó que se ratificó “la presencia del primer caso de Covid-19 autóctono en nuestra comunidad”, correspondiente a “una persona adulta que se encuentra estable”.

Al ser un caso autóctono, se trata de contagio de origen local. Es decir, una persona que no estuvo fuera de la isla ni tuvo contacto con un caso importado.

El alcalde Pedro Edmunds Paoa contó a EL DÍNAMO que la situación es crítica en la zona ya que cuentan con una precaria infraestructura para enfrentar la emergencia por el coronavirus.

Consultado sobre si cuentan con los insumos y personal médico, en caso de que se incrementara el número de contagiados, el alcalde no titubeó al responder que: “No tengo. No”.

“Lo que pasa es que estadísticamente como se ha medido desde el momento en que se declara un caso en una provincia, en una comuna, estadísticamente hablando, nosotros somos al rededor de 10 mil habitantes, entonces en casos realmente críticos, como tipo UCI -de acuerdo a las estadísticas- deberíamos estar bordeando los 25 o 28 casos”.

En esta situación “tienes que punzar para meter el oxígeno, mecánico, directamente al pulmón y ayudar a la persona que respire (…) y en el hospital de Hanga Roa tenemos capacidad para tres”.

Respecto a la posibilidad de solicitar que se realicen mejoras estructurales para tener mayor capacidad, el alcalde de Rapa Nui destacó que nada de eso será necesario si se impone un toque de queda total, y en el que se presenten casos, éstos serán “mínimos” y que “podremos resolver”.

Tras anunciar el primer caso en la isla, el ministro de la cartera, Jaime Mañalich informó que se tomarán medidas como extender el toque de queda desde las 14:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

El jefe comunal señaló que no estaba de acuerdo y que la decisión se tomó sin preguntarle a las autoridades de la isla.

“Para poder manejar bien esta emergencia y no tengamos que sufrir o lamentarnos mucho por falto de recursos, he solicitado que se declare la isla en toque de queda permanente por 14 días (…) yo estoy pidiendo eso, pero no hay eco en las autoridades autorizadas por la Constitución y por las leyes de decretar eso”, argumentó.

“En este caso en particular, la entidad que declara eso es la Seremi de Salud de la Quinta Región, pero para que ellos decreten tienen que tener una orden de su jefe, que es el ministro Mañalich”, explicó.

En ese sentido, el alcalde de Rapa Nui crítico que “el ministro lo que ha hecho, sin consultarnos a nosotros, es decretar que el toque de queda sea desde las 14:00 horas hasta las cinco de la mañana. Eso me deja a mí siete horas de libertad para salir a contaminar en la calle, o en cualquier parte pública, a otras personas”.

“Lo que queremos, y lo que pide el director del hospital, es que definitivamente nos vayamos con un toque de queda permanente. Estas son las recomendaciones de todos los países que lo han hecho antes y que han salido de esta situación, partiendo por China”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que esta medida permitirá que las personas puedan salir a abastecerse de remedios y elementos de uso básico, como los alimentos y productos de aseo y desinfección.