Subsecretario de Redes Asistenciales explica por qué el test de coronavirus no es gratis: “Corremos el riesgo que los laboratorios no sigan produciendo”

Ante los disímiles valores del examen, el Gobierno fijó el precio máximo del test de coronavirus, pero descartó que sea gratis pese a las facultades que le da el Estado de Catástrofe.

A través de un decreto que se firmó el martes se estableció que el precio máximo a cobrar para los afiliados de Isapres será de $25 mil.

Consultado por la eventual gratuidad del test, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró en conversación con Tele13 Radio que “desde hace semanas hemos estado tratando de regular los precios que los privados están vendiendo este examen. Primero fue Fonasa a través del arancel el que fijó el precio“.

“Por qué el test de coronavirus no es gratis, porque corremos el riesgo que los laboratorios no sigan produciendo el test“, explicó e subsecretario, reiterando que el Estado no está subsidiando un valor.

Una situación similar ocurrió en España, pero con las mascarillas. De acuerdo a El Confidencial, ante los casos en que el Gobierno español expropió estos bienes esenciales, algunos importadores privados paralizaron las transacciones, por temor a peder su producción.

Espacio Riesco

En medio de rumores sobre el precio del uso de Espacio Riesco como hospital para atender a contagiados de coronavirus, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, no descartó fijar el precio del arriendo.

Zúñiga indicó que “a partir de hoy también podemos fijar el precio (de los recintos arrendados). La alerta sanitaria faculta al Minsal a fijar todos los precios que estime conveniente para enfrentar la pandemia”.

“Al igual que los exámenes y lo hoteles, estamos evaluando aplicar la fijación de precios (de Espacio Riesco)“, agregó Zúñiga, confirmando que “recibimos una propuesta”, la que se está evaluando por parte del Minsal. Estos costos serán públicos a través de Transparencia Activa.

El martes, el Presidente Sebastián Piñera quien llegó a Espacio Riesco para conocer el avance de la reconversión en “hospital” del conocido centro de eventos. El recinto que se denominará “Centro Hospitalario Huechuraba“, que reforzará con 800 camas adicionales la red asistencial durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

El “hospital” abarcará una superficie de 27.000 m2, y en él se atenderán pacientes mayores de 18 años, beneficiarios de Fonasa y que requieran un nivel de hospitalización de cuidados básicos. En una primera etapa se instalarán 280 camas clínicas básicas, las que estarían operativas en los próximos 15 días. Según La Moneda, este corresponde a un centro de salud transitorio, que significó una inversión estatal de $2.600 millones en equipamiento.