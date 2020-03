Alcalde de Vitacura cierra botillerías tras denuncias de fiestas durante cuarentena total

El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, realizó una impactante denuncia tras la primera noche de cuarentena total en su comuna, ante el brote de coronavirus COVID-19 que lo obligó a cerrar las botillerías.

“Anoche hubo mucha fiesta particular (…) se juntaban del mismo edificio, lo que tengo constancia es que hubo unos cuantos reclamos en ese sentido, eso es gravísimo. Esto se hace para mantenernos aislados, quien sabe si alguno que los que lo pasan muy bien, amigos, parientes, familiares, no había estado en contacto con un contagiado en el día por distintas actividades o por que fue al supermercado a proveerse un par de botellitas de pisco para la fiesta?”.

Ante esta situación, se anunció este viernes el cierre de las botillerías en su comuna y señaló que en Las Condes se aplicará la misma medida para evitar que se realicen reuniones sociales en las noches en las comunas en cuarentena.

“Nosotros con Joaquín Lavín de Las Condes decidimos cerrar las botillerías, porque interpretando el instructivo que recibimos se habla de bienes necesarios. Con todo el respeto que se merecen las botillerías, no están al nivel de las farmacias. Además si alguien requiere comprar alguna bebida alcohólica, en los supermercados también venden”, contó Torrealba a T13.

Respecto a las críticas que apuntan a la propagación del virus en el sector oriente de la capital, el jefe comunal destacó que “yo tomo esto como una crisis que es mundial, no quiero caer en la estupidez del rico y el pobre, hay algunas razones claras”.

“El virus partió en otras parte. Hay gente de Vitacura que tiene oportunidades de viajar o mucha gente de afuera que viene a Vitacura, en nuestros hoteles se queda la mayoría de la gente que viene a trabajar a Santiago. Chile es una economía abierta, que vive del intercambio de profesionales, de servicios, entonces lo razonable es que eso ocurra”, agregó.

En ese contexto, argumentó que “no nos olvidemos que el primer caso fue un médico de Talca, no le echemos toda la culpa a Vitacura. Ese es un hecho. No nos quejamos de la cuarentena acá y a otras comunas no, nos parece bien, estamos dispuestos a hacerlo”.

“Con Joaquín Lavín hicimos llamados a cuarentena voluntaria y ofrecimos colaboración para medidas más drásticas, pero también -y esto no es una crítica al resto de los alcaldes- una decisión más drástica no proviene de 20 mil teóricos o expertos que emergen, una medida drástica proviene de la autoridad sanitaria. Se pueden cometer errores, pero avanzamos bien, si damos todo opiniones, esto va a ser una anarquía y ese es el mejor escenario para que el virus nos saque la mugre”, destacó Torrealba.

“Noto una buena disposición de la gente, ayer vi en varios canales, gente en supermercados y no escuché a nadie reclamando por la aplicación de la cuarentena, todo el mundo. No había senador, diputado o autoridad que reclamara la cuarentena, entonces ahora, el tema ya está instalado y lo que corresponde es ser responsable”.