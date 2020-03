Izkia Siches: “Si yo fuera Presidenta, no pondría a Mañalich en esta etapa”

“Yo, el primer día que tuvimos conocimiento de la pandemia, le mandé un mensaje al ministro y le dije: ‘ministro, podemos pelear en todas las cosas, pero en esto tenemos que ponernos de acuerdo y actuar juntos’. No obtuve ninguna respuesta”. Con estas palabras, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, comenzó a relatar su relación con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quienes han tenido públicos roces en medio de brote de coronavirus.

Según contó la médica en entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red, en los primeros días de la crisis “toda la información que teníamos eran los titulares de prensa. Yo no tenía ningún dato para explicarle a la opinión pública ni a los médicos del país cómo nos estábamos preparando. Esperé toda una semana que el Presidente no diera una luz que quería trabajar con nosotros y eso no pasó“.

En ese sentido, Siches acusa que “hubo miopía” en la forma de enfrentar la situación, asegurando que “si uno pudiera retroceder y yo fuera Presidenta de la República, no pondría al ministros Mañalich en esta etapa“.

“¿Por qué? Porque estoy convencida que uno tiene que sumar y no restar actores en una emergencia tan importante como esta. Ese no es su estilo. Él se metió en algunos ámbitos de forma muy precoz y no de la mejor manera”, agregó la presidenta del Colegio Médico.

Sin embargo, aclaró que “no es momento de cambiar de Gobierno ni de ministro de Salud a pesar de que siento que él (Mañalich) ha sido piedra de tope de, no solo la participación del Colegio Médico, sino que de recibir colaboración”.

Consultada por esta “enemistad” con las autoridades, Siches indicó que “siempre las relaciones sectoriales han sido tensas, pero esta tiene características mucho más notorias”, reflexionando que “no se es por un tema político o por un tema de protagonismo“.