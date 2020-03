Crisis económica por coronavirus: ¿es necesario “nacionalizar” a Latam?

El coronavirus impactó fuerte a Latam, aerolínea que ha perdido valor en la bolsa ante la baja de viajes en medio de la pandemia. Y en vista de este panorama, no se descartó una ayuda estatal e incluso nacionalizar a Latam.

El jueves, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, aseguró Latam “es una empresa que puede ir al mercado de capitales. Es una empresas estratégica, pública, que también hay que protegerla”. En esa línea, no descartó una nacionalización de la compañía.

“En una de esas hay que usar todas las anteriores incluyendo la repatriación del Estado si fuera necesario”, dijo el presidente de la CPC, aunque aclaró que “lo tomo como la última de las opciones”.

Ya antes, a comienzos de semana, el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó en El Mercurio que “empresa grande que pida apoyo debe estar abierta a una nacionalización parcial y transitoria“, a lo que el líder de la CPC comentó que “es un planteamiento atendible”.

Sin embargo, para Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, la situación no debería requerir nacionalizar a Latam. “La empresa está enfrentando un shock transitorio. No estamos en un caso de cambio estructural de mercado, la gente va a volver a volar“, explica Flores a EL DÍNAMO.

Según dice el economista, “lo que primero es acudir al mercado de capitales, conseguir financiamiento para la caja, y que los accionistas puedan hacer un aporte de capital. Para ello no necesita al Estado“.

“Creo el rol del Gobierno no es tomar el control de la compañía. Latam es una empresa solvente y el acudir al mercado de capitales no debería ser un problema”, dice Flores, también director del MBA de la Universidad Bernardo O’Higgins.

Respecto a la situación internacional, donde algunos Gobiernos han apoyado a las aerolíneas en medio de la crisis financiera por el coronavirus, el economista asegura que “son diferente historias”.

“En el caso de Estados Unidos, ellos tienen un precedente tras el ataque de las Torres Gemelas que puso al borde de la quiebra a las compañías nortemaericanas. En otros países, ha habido idas y vueltas de propiedad estatal. Se privatizan y se estatizan una y otra vez, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. No hay una política única y eso precedentes no deben ser necesariamente aplicables a Chile”, concluye Flores.

El próximo CEO de la compañía, Roberto Alvo, aseguró que “todas las líneas aéreas del mundo van a necesitar apoyo de sus gobiernos para salir adelante”, agregando que “estamos pidiéndole a todos los gobiernos donde operamos, ayuda para poder solventar esta crisis y salir adelante”.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada. En este minuto, lo que las líneas aéreas necesitan en todas partes del mundo es liquidez para poder pasar este tiempo”, agregó. Sin embargo, el ministro de Economía, Lucas Palacios, desechó la idea.

“Latam está pidiendo ayuda económica del Estado. Yo me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir un canal de televisión a pedir esta ayuda?”, se cuestionó el ministro afirmando que “quiero ser súper claro en esto: nosotros estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa”.

“¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a priorizar? Vamos siempre a priorizar a las personas que más lo necesitan y no me parece conveniente que grandes empresas salgan por la TV a pedir estas ayudas de parte del Estado”, dijo Palacios.