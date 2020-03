Ministra Zaldívar se abre a “rectificar” polémico dictamen de Dirección del Trabajo

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, señaló que existe disposición en el Ejecutivo para “rectificar” el dictamen de la Dirección del Trabajo, (DT) que permite a los empleadores a no pagar las remuneraciones y a los trabajadores a no asistir a sus puestos de trabajo, en el contexto de cuarentena.

Según el documento, en caso ajenas a la empresa, como una cuarentena total, la relación laboral podría afectarse, donde si el trabajador no asiste a desempeñar sus funcionar, su empleador no tendría la obligación de pagar el sueldo.

Consultada sobre esta situación en el Congreso Nacional, la ministra Zaldívar señaló que “lo que nosotros podríamos comprometer y con motivo de esta ley, es una aclaración respecto de qué casos” se podría aplicar el dictamen de la Dirección del Trabajo.

La titular del Trabajo destacó que “justamente lo que nosotros queremos ante todo es que las empresas que puedan pagar sigan pagando, que las empresas que tengan mejores acuerdos con sus trabajadores, que ya habíamos tenido muchísimos, lo sigan haciendo, y que la aplicación de esta ley (explicada en el dictamen) sea solamente la ‘ultima ratio’ y en aquellos casos en que no tengan otra opción”.

“Por lo tanto, si se puede complementar el oficio en ese sentido, el dictamen de la DT, estamos absolutamente disponibles”, agregando que “tomamos absolutamente el punto respecto del dictamen de la DT, en el sentido de aclarar, rectificar, precisar todo lo que dice relación con el caso concreto”.

“No puede ser que alguien que esté recibiendo ingresos no esté pagando las remuneraciones, no puede ser que si se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores no se esté respetando, Y por lo tanto vamos a hacer las correcciones del caso”, argumentó la ministra del Trabajo.