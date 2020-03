Ministro Walker asegura que precio del pan “no debería subir más de un 3%”

El ministro de Agricultura, José Antonio Walker, aseguró que debido a la contingencia por coronavirus el precio del pan en nuestro país podría ir en alza. Sin embargo, luego precisó que dicho aumento, con respecto al año pasado, sería de un 3%.

El anuncio contrasta con lo que han dicho durante estas semanas algunos gremios panaderos como Indupan, desde donde estimaron un aumento cercano al 20%.

Un tema de alta importancia para los chilenos, pues, tal como informó el ministro Walker en la conferencia de prensa, nuestro país es el segundo mayor consumidor de pan en todo el mundo, con un promedio anual de 90 kilos por persona.

Las justificaciones de Walker para estimar el precio del pan

Según reveló el ministro Walker, sobre la base al análisis de precios habitual que hace la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), “no hay razón para la especulación de alimentos, menos del pan”.

“Las importaciones han sido normales, ya llevamos el 20% del trigo anual requerido. También la harina ha subido un 9,6%, pero significa un tercio del costo del pan, entonces no vemos razones para que el pan pueda tener un aumento significativo que afecte el presupuesto familiar”, explicó el secretario de Estado.

De acuerdo a la autoridad, el precio del petróleo, que también suele afectar al valor del pan, “ha bajado a la mitad y el precio de la mano de obra, que es otro elemento que determina el precio final, se ha mantenido estable”.

“Además tenemos asegurado el trigo nacional hasta septiembre, lo que es una cifra muy buena para nuestro país”, complementó Walker.

Por último, el ministro de Agricultura habló del precio de otros alimentos como frutas y verduras. Ante ello, Walker explicó que “no vemos mayores distorsiones, sólo en el precio del repollo, brócoli y coliflor, que debido a plaga que ha afectado a estas las tres hortalizas sus precios se han incrementado”.

“Por eso llamo a la no especulación y acaparamiento de los productos, no nos podemos aprovechar de esta pandemia. Sí llamo a concurrir a ferias libres y le pedimos a los alcaldes de comunas rurales no detener la cadena de abastecimiento”, concluyó Walker.