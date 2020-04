Diputada Camila Vallejo pide arresto domiciliario para detenidos en estallido social

La diputada PC Camila Vallejo solicitó que los detenidos en el marco del estallido social que cumplen prisión preventiva, reciban la medida cautelar de arresto domiciliario, dada la crisis sanitaria generada por el coronovirus.

Esto, luego que un interno de la cárcel de Puente Alto diera positivo por Covid-19, mientras existen 9 casos sospechosos en la ex Penitenciaría.

Frente a esto, la parlamentaria publicó un video en redes sociales, llamando a no olvidar “a los presos políticos de la revuelta”.

Vallejo detalló que “desde el 18 de octubre a la fecha, hay más de dos mil presos y presas políticas, muchos de ellos se les está aplicando un castigo anticipado y desmedido. Están en prisión preventiva sin que haya todavía proceso, ni condena en su contra”.

“En este contexto de crisis sanitaria con mayor razón es necesario que se le cambie la medida cautelar, que puedan pasar estos procesos, esta investigación, desde sus hogares. Es inhumano mantenerlos privados de libertad con el posible riesgo de contagiarse y ser también foco de contagio de otras personas”, precisó la diputada PC.

Sus palabras fueron compartidas por el timonel de la colectividad, el diputado Guillermo Teillier, quien expresó que los dichos de Vallejo son representativos de la bancada y el Partido Comunista.

“La situación es compleja, hay aglomeramiento con los presos comunes y los más jóvenes, los niños, están en Sename. Nos parece que la pena de la cual podrían ser objeto no justifica, porque además, no han cometido ningún delito hasta ahora, no se ha comprobado nada”, declaró a radio Biobío.

Teillier expresó que “el Gobierno debiera tomar la medida para que sean enviados a sus casas con detención domiciliaria, creo que sería lo más justo y lo más rápido en este momento”.

Quien también expresó una postura similar fue el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien apeló al hacinamiento en las cárceles como una fuente de contagio.

“El problema es que en los contextos de la crisis carcelaria que hay en Chile, con los niveles de hacinamiento y en este contexto de coronavirus, me parece que es muy importante, casi una cuestión humanitaria, que las personas puedan seguir su proceso judicial, pero bajo arresto domiciliario y en ese sentido, descomprimir la cárcel”, argumentó.