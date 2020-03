Pablo Vidal por el caos en los permisos de circulación: “Lo que hizo la alcaldesa Matthei fue una irresponsabilidad mayúscula”

El diputado de RD, Pablo Vidal, criticó duramente a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, esto luego del conflicto que generó la confusa ley de prórroga del pago del permiso de circulación, que durante este martes provocó largas filas en distintas comunas en pleno estado de emergencia por la pandemia por el coronavirus.

Durante su participación en el matinal Bienvenidos de Canal 13, el legislador cuestionó el video que la jefa comunal compartió el lunes, donde advertía que la iniciativa votada la semana pasada por el Congreso Nacional no permitirá el pago de la patente en dos cuotas y que no exime a las personas de los intereses y multas acumuladas desde el 31 de marzo.

“Es un escándalo en este momento tener a la gente aglutinada en las distintas comunas del país tratando de sacar su permiso de circulación, no históricamente como criticábamos porque se hacía a ‘última hora’, sino por que hoy día se les desinformó… y te quiero decir con mucha responsabilidad que lo que hizo la alcaldesa Evelyn Matthei ayer es una irresponsabilidad mayúscula”, expresó Vidal.

Sobre la jefa comunal, el diputado frenteamplista afirmó que “el video que ella grabó, con imprecisiones, comunicándole al país algo que no es cierto, tiene estas colas en todas las comunas”.

Por el polémico proyecto, Vidal afirmó que fue ingresado el 17 de marzo antes que se decretara el estado de catástrofe.

“Los senadores dijeron que esto era inconstitucional, y le se pidió de parte de los parlamentarios y parlamentarias al gobierno, que patrocinara aquellas indicaciones donde se le pedía por las iniciativas que el Presidente acaba de anunciar, y el gobierno dijo que no”, aseveró.

El diputado expresó que también se le pidió al gobierno le reintegrara los montos de marzo a las municipalidades, para que tuvieran caja y los pudiera retornar en junio, algo que según él también fue rechazado.

“Entonces acá la responsabilidad es del gobierno, por no ceder en lo que ahora sí acepta. El Congreso hizo lo que pudo hacer en sus atribuciones y a la gente se le asustó con una cosa que no es cierta. No hay multas y no hay intereses asociados si los alcaldes así lo hubiesen decidido. Los alcaldes decidieron comunicar que iban a actuar como casas comerciales cobrando multas e intereses por el no pago del permiso de circulación a la fecha de hoy”, cerró el parlamentario.

Durante esta jornada el Ejecutivo anunció el envío de un veto sustitutivo de discusión inmediata, el que considerará el no pago de multas e intereses, además de establecer dos cuotas para la cancelación del trámite.