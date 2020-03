Senado aprueba idea de legislar rebaja de la dieta parlamentaria

El Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar la reforma constitucional para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria y que cumple su segundo trámite.

En la oportunidad, la Sala hizo un llamado al Ejecutivo para que presente, en forma urgente, las indicaciones que se requieren para perfeccionar y hacer efectiva la denominada rebaja de la dieta parlamentaria.

De este modo, por 42 votos se respaldó la idea de legislar y se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el próximo 20 de abril.

En la oportunidad, se dejó constancia de que el Ejecutivo tiene la iniciativa para -a través de indicaciones- generar una comisión técnica que fije las remuneraciones de parlamentarios y altas autoridades y, que involucre a su vez, una modificación de estado para establecer una política de recursos humanos y remuneraciones que sea coherente.

La mayoría de los legisladores abogó por debatir “en forma responsable” y “sin populismos” el texto legal ya que “tal como está, podría afectar las remuneraciones de unos 12 mil funcionarios públicos” y afectar incluso la carrera funcionaria, tal como hicieron presente numerosos invitados en el debate desarrollado en la Comisión de Constitución. Asimismo, se aludió a la evolución histórica que ha tenido el tema de la dieta parlamentaria y cómo ha sido resuelta en distintas Constituciones.

Así, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) valoró la puesta en marcha del tratamiento de esta iniciativa, que evaluará los montos en las remuneraciones de los legisladores en Chile.

Durante la discusión en la Sala del Senado, el parlamentario señaló que “existe la percepción de nuestra labor y de la política en general, muy a la baja, pero si a eso se le asocia una dieta que es más allá de lo razonable, a juicio de los ciudadanos, creo que requiere que abordemos esta materia”.

“Aquí no está en cuestión la legitimidad de la dieta, lo que está en cuestión es la cuantía de la misma. Históricamente, hubo un momento en Chile en que los parlamentarios no tenían dieta porque no requerían, ya que era gente que tenía recursos propios para subsistir, de hecho, el parlamento funcionaba en torno a la actividad de esos parlamentarios, que era la actividad agrícola”, agregó.