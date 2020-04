Cómo se gestó la fallida ley que prorrogaba el pago del permiso de circulación

Fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien primero hizo las críticas públicas. Luego se le uniría Joaquín Lavín (Las Condes), Carolina Leitao (Peñalolén), Rodolfo Carter (La Florida) e incluso la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Todos concordaron en una cosa: la prórroga del pago del permiso de circulación tenía fallas.

“Quiero advertirle de hartas cosas porque la ley salió harto mala. En primer lugar, los documentos vencen mañana, si va a pagar después del 1 de abril, va a tener que pagar con multas e intereses, eso nadie se lo ha dicho, además va a tener que pagar todo en una sola cuota. No va a poder optar a parcelar esos pagos”, dijo Matthei en un video viralizado por redes sociales. En menos de 24 horas, la alcaldesa tuvo el respaldo del Gobierno.

Largas filas fue la tónica de la mañana del martes con cientos de personas esperando pagar su permiso de circulación para evitar la multa de 1,5% del valor de la patente por mes de atraso. Horas antes, Mario desbordes (RN) había manifestado que “una cosa es que a usted no le vayan a sacar un parte los Carabineros y otra cosa distinta es que la obligación de pago no siga siendo igual el 31 de marzo y por lo tanto, si no se modifica la fecha de pago obligatoria, va a producir intereses y multas desde del punto de vista financiero”.

Desde La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera anunciaba que enviaría al Congreso un veto sustitutivo, con discusión inmediata, que eliminará el pago de intereses y reajustes de los permisos de circulación pagados con posterioridad al 31 de marzo. De esta manera, se permitirá que el pago del permiso de circulación se pueda hacer en dos cuotas, la primera deberá pagarse antes del 30 de junio, mientras que la segunda se abonará antes del 31 de agosto de este año.

Así se ponía un freno al proyecto de ley aprobado el 27 de marzo por el Congreso. La iniciativa había nacido 10 días antes, por parte de los diputados Marcela Hernando (PR), Andrés Longton (RN), Claudia Mix (Comunes), Raúl Saldívar (PS) y los DC Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz , Joanna Pérez, Mario Venegas, Matías Walker y Víctor Torres en el contexto de la crisis sanitaria que vive el país por el coronavirus.

Ellos buscaban eliminar las multas por conducir un vehículo sin el permiso de circulación vigente. Según los parlamentarios, el fin era evitar aglomeraciones en los puntos de pago del permiso de circulación y mantener a la población aislada, de modo tal de reducir la posibilidad de contagio. Sin embargo, el resultado fue exactamente lo contrario.

Sin invitados

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, que discutió la ley a penas un día después de ser ingresada. No hubo invitados para debatir el texto (lo que sería después una crítica de los alcaldes) y se envió a sala, donde la iniciativa fue ampliamente respaldada por los diputados con 110 votos a favor y 1 abstención.

Distinta fue la situación en el Senado, donde el proyecto fue rechazado al ser declarado inadmisible, siendo considerado como inconstitucional ya que proponía cambiar las facultades de los municipios, lo que sólo puede hacer el Presidente, y pasó a Comisión Mixta, la que sesionó el 26 de marzo. Esta instancia acordó que el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) no sería prorrogable y adecuó la normativa para que pasara a la sala del Senado.

Ya en sala, varios senadores hicieron presente sus temores en cuanto a “los efectos prácticos que tendría no renovar el permiso de circulación“, pero más que nada en situaciones relacionadas con los seguros. Otros legisladores apuntaron a la urgencia de despachar una norma como ésta considerando que el martes 31 de marzo vencía el permiso de circulación 2019.

Con aprensiones y dudas, al final la propuesta se aprobó por parte del Senado, siendo ratificada por la Cámara Baja ese mismo viernes. Sin embargo, no se eliminó el pago de intereses y reajustes por pagar el permiso de circulación después del 31 de marzo, ni permitía el pago en dos cuotas.

Andrés Longton se defendió este martes y aseguró que “al Gobierno se le advirtió de todas las formas lo que iba a ocurrir hoy“.

“Se lo hicimos ver en todos los trámites constitucionales, no fuimos escuchados, tuvimos que sacar un proyecto de ley dentro de nuestras atribuciones que eliminaba las multas y las infracciones, porque no podíamos hacer más”, agregó el diputado oficialista.