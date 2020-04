“Ella no es la vocera”: Enrique Paris cuestiona dichos de Izkia Siches sobre mesa social Covid-19

Enrique Paris sumó un nuevo capítulo a su polémica relación con Iskia Siches, luego que la presidenta del Colegio Médico pidiera que la mesa social Covid-19 no tuviera un fin “cosmético”.

“Le he plantado al ministro (Gonzalo Blumel) en las próximas sesiones poder dedicar por lo menos la mitad de estas reuniones a temas contingentes, a dar respuestas, a sacar acuerdos, porque sino, se termina entendiendo que es un espacio que ha quedado solamente para dejarnos tranquilos a los alcaldes y al Colegio Médico de una forma más bien cosmética. Nosotros no estamos disponibles para eso”, dijo en entrevista con CHV Noticias.

Estas palabras no cayeron para nada bien en Paris, quien en el matinal “Hola Chile” de La Red, quien fue enfático en calificarlas de “pésimas”.

“Porque ella también es responsable de la mesa y participa en la mesa. Llamar el trabajo de la mesa como una cosa cosmética lo encuentro el colmo y es justamente lo que hemos tratado de evitar”, expresó el otrora presidente del Colegio Médico.

Paris planteó que “tenemos que estar unidos, esa fue la finalidad de la mesa, ese día que salimos el domingo, cuando se formó la mesa y mostramos que todos estamos detrás de la autoridad sanitaria como debe ser”.

El facultativo declaró que esta unidad “se rompe con estas declaraciones. Yo no las comparto de ninguna manera y me da lo mismo que ella me responda lo que quiera, porque es el colmo que ella diga eso y denigra a todos los componentes de la mesa y obviamente al Ejecutivo que ha llamado a esta mesa de unidad social para combatir el Covid-19”.

“Yo fui presidente del Colegio Médico durante dos periodos y trabajé en el H1N1 y teníamos una mesa de trabajo, jamás, aunque tuviéramos discrepancias, salí dando ese tipo de declaraciones porque ese tipo de cosas, en una sociedad bien constituida, deben conversarse y discutirse dentro de la comisión respectiva. Si la comisión respectiva tiene ese acuerdo y dice ‘estamos siendo manipulados y esto es una cosa cosmética’, bueno, que lo digamos todos. Pero ella no es la vocera de la mesa, que lo tenga claro”, sentenció.