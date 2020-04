José de Gregorio: “Sacar fondos previsionales sería tener pensiones aún más bajas”

El economista José de Gregorio calificó de “prematuro” enfrentar la crisis financiera generada por la pandemia de coronavirus apelando a los fondos previsionales, respecto a la propuesta de AFP UNO de entregar el 5% de los ahorros a sus afiliados, siguiendo el ejemplo de Perú.

De Gregorio expresó en Mentiras Verdaderas de La Red que “me parece que es prematuro partir con los fondos de pensiones, entiendo que en el caso de Perú incluso se anunció el 25%, porque efectivamente tenemos bajas pensiones, es decir, sacar plata del fondo sería tener pensiones aún más bajas. En particular en un momento en que los fondos de pensiones han caído, de manera que un 5% vale menos de lo que valía hace unos meses atrás y probablemente menos de lo que va a valer en un año más”.

Si bien el ex ministro de Economía del Gobierno de Ricardo Lagos declaró que “tenemos siempre que tener las opciones abiertas”, reiteró que “hay que tener cuidado con salir a liquidar el 5% de todas sus imposiciones porque la verdad es que la situación financiera de muchas empresas se puede poner complicada y eso afecta aún más las posibilidades de recuperación una vez que salgamos de esta crisis”.

“Esto lo pondría en la cola de cosas como para poder discutir en unos meses más si desafortunadamente esto continua tan grave como ahora”, agregó José de Gregorio.

Por su parte, el otrora presidente del Banco Central planteó que “hay un problema que a mi juicio es uno de los más graves y es la falta de ingresos de los hogares. Hay quienes tenemos la fortuna de trabajar online, pero hay mucha gente que no puede hacerlo, que no tiene ingresos, necesita un apoyo significativo del Estado, pero no es un apoyo que pueda durar un tiempo demasiado prolongado”.