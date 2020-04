Vecinos reportan a puma deambulando por Chicureo

Durante las últimas horas, vecinos de Chicureo alertaron de la presencia de un puma que estaba deambulando por un condominio de la comuna de Colina.

Un residente de la zona grabó al animal mientras caminaba por una vereda.

Personal municipal, Carabineros y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encuentran trabajando para dar con el paradero del animal. Sin embargo, por el momento, la búsqueda no ha arrojado resultados positivos.

En conversación con el programa Contigo en la Mañana, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, aseguró que este nuevo avistamiento “no es un hecho inusual acá (en Chicureo). Quizás es el mismo puma de Providencia, o uno de su familia. No me quiero aventurar, pero lo que me informaron los vecinos es que ese puma fue soltado en esta zona, así que podría ser el mismo”,

Este es el tercer avistamiento de estos animales en las últimas semanas. Hace algunos días se divisó a un puma circulando entre las comunas de Providencia y Ñuñoa, y posteriormente fue rescatado por personal del SAG tras un amplio operativo.

El seremi de Agricultura, José Pedro Guilisasti, envió un mensaje a los habitantes de la Región Metropolitana para que éstos tengan conocimiento de cómo actuar ante estas situaciones.

“Vecinos de Colina (Chicureo), Lo Barnechea, Las Condes y toda la Región Metropolitana. Últimamente hemos tenido muchos avistamientos de pumas, si ven uno escríbanos a [email protected] y nuestros equipos coordinarán rescate junto al Parque Metropolitano”, escribió Guilisasti por medio de su cuenta de Twitter.