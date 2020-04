La mañana de este miércoles, el matinal Hola Chile de La Red contó con la participación del médico de guerra e integrante de Médicos Sin Fronteras, Carlos Pilasi, quien protagonizó un intercambio de declaraciones con la diputada Karol Cariola luego de que ella asegurara que países como China ya habían “superado” la pandemia del coronavirus.

Todo comenzó cuando el especialista en Cirugía General, Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Chile abordó la solicitud que han realizado diversas autoridades, entre ellas la diputada PC, respecto a la posibilidad de decretar cuarentena total en zonas de alto riesgo o como Cathy Barriga exige la misma medida para la comuna de Maipú.

En ese sentido, Pilasi sostuvo que “las medidas técnicas deberíamos dejárselas a los expertos”, para luego dirigirse a Cariola, indicándole que “le pediría que en vez de pedir medidas en las que ella no es experta y desconoce, por muy que se haya asesorado, el mensaje es que sigamos el mensaje de la autoridad”.

“Ningún país ha manejado una pandemia en el pasado, por lo tanto ningún país tiene la respuesta y lo que tenemos que hacer es tratar de seguir la mesa de expertos y sus consejos. En vez de pedir ideas que a lo mejor a ella le pueden hacer sentido, a lo mejor incluso podrían tener sentido, no lo sé, pero no es ella la encargada de hacer ese llamado sino que son los expertos y si dejamos que la gente haga su trabajo, vamos a tener mejores resultados”, agregó.

En esa misma línea, se dirigió a Barriga, quien exige la misma medida, afirmando que “por favor espere que las autoridades le digan cuál es la medida que parece ser la adecuada, tomando en cuenta que aquí nadie tiene la respuesta correcta. Creo que la única forma aquí es alinearse en una respuesta, seguir una voz y eso nos va a dar unidad como país. Todavía tenemos problemas con las personas que no se queda en las casas, algunas porque no entienden, como la señora del audio“.

“Hay que insistir en el llamado en que la autoridad que tenemos es la que hay y es la que hay que seguir y apoyar. Insisto en que esto no es un llamado político, no soy político, no tengo ningún cargo y no tengo nada que ver con las autoridades que están, pero como médico tengo la responsabilidad de decirles que esa es la forma en que esto se supera, teniendo una sola voz. El caos o teniendo distintas ideas, aunque pueden sonar buenas, en este caso es contraproducente”, continuó Pilasi en el Hola Chile para luego darle el pase a Cariola.

La frase de Cariola que terminó siendo desmentida

Luego de la intervención de Pilasi, fue Karol Cariola quien tomó la palabra dirigiéndose directamente al médico. “Quiero decirle algo al doctor, que dice que esto es algo que no se ha enfrentado nunca y eso, a ver, nosotros, afortunadamente estamos enfrentando la pandemia después de que otros países ya la han superado y en eso hay experiencias…”, comenzó diciendo cuando en el panel del Hola Chile se miraron todos extrañados y varios, entre ellos Julia Vial, la corrigieron: “No están superados”.

El especialista, por su parte, la increpó: “¿Qué países la han superado? Porque esa información no la tengo…”. Sin embargo, la diputada continuó con su exposición afirmando que “China, España e Italia están en el proceso y ellos han tenido que ir aprendiendo de la experiencia antes que nosotros”.

Pero aún así, insistió en que “China lo superó. En China ellos han dicho que la pandemia ‘la tenemos controlada, la tenemos superada’. En España han tenido que ir tomando y agudizando las medidas cada vez más… Hay experiencias, yo quiero decir que acá no es que nos haya llegado antes que a todos. Afortunadamente podemos recoger la experiencia de otros países que han tomado medidas más o menos efectivas y en eso hay que saber escuchar”.

“Acá yo, como diputada, no estoy intentando imponer una posición, sino que recojamos las opiniones de lo que ha ocurrido en otros países y de los expertos, porque aquí no hay una sola voz… Pero la gran mayoría plantea la necesidad de implementar aislamiento de zonas que puedan ser de mayor riesgo”, añadió.

Al tener posibilidad de réplica, Pilasi le aclaró a Cariola en el Hola Chile que “la verdad es que la información que usted tiene de ‘pandemia superada’ es errónea, no existe un país que tenga superado, habrán casos en que…”, decía cuando la parlamentaria aseguró haber dicho “controlado”.

Aún así, el médico continuó: “No sabemos si va a tener un repunte. Es distinto a decir ‘superado’, han hecho estrategias diferentes y vamos a ver, después de que ya no tengamos ningún caso en el mundo será cuando hablemos de pandemia superada. Esto se supera una vez que no hayan más casos por lo tanto, lo que está usted diciendo no es correcto”.

“Lo que que quiero decir es que aunque su idea sea buena, la forma de exponerla, no es aquí, no es en ningún otro medio, sino que en la mesa de expertos que, como usted dice, está representada por distintos actores, donde tenemos al Colegio Médico, sociedades científicas, etc. Pero esa es la forma de pasar la información, porque sino se crea desinformación y se crea una desconfianza y la gente puede pensar que las cosas se deben hacer de otra forma”, manifestó.

Pilasi afirmó que “no hay ningún país que tenga una medida en que digamos ‘bueno esta es la única forma y la forma efectiva de hacerlo’ y lo que usted dice de las cuarentenas y los cierres, efectivamente tiene, como todas las cosas y medidas en salud pública, tiene efectos positivos y negativos, por lo tanto cuando uno decide tomar una medida tiene que considerar ambos factores y probablemente usted no tiene la visión completa porque no está en esa mesa y porque usted no es experta. Le pediría que dejemos que hagan el trabajo las personas, que son varias y están entregando distintos puntos de vista, para que podamos tener una respuesta. Le pediría que se alinee con la autoridad, que yo se que no es de su gusto político (…) Esto es para alinearse con el país”.

Cariola, en tanto, se puso a la defensiva y aseguró compartir “varias cosas que ha dicho el doctor, pero creo que vetar la opinión de las autoridades que tenemos la posibilidad de representar a las personas que nos eligieron para jugar un rol, me parece que no corresponde. En eso le pediría al doctor un poco más de tranquilidad en sus declaraciones”.

“Todos tenemos una posibilidad de contribuir, es cierto que no soy experta en la materia. Si bien soy del área de la salud, él es médico y yo matrona, probablemente ninguno de los dos tenga la expertiz y el detalle de lo que hay que hacer. Y nosotros nos hemos puesto a disposición de lo que ha planteado la autoridad, buscando contribuir. Eso es lo que hemos hecho todo este tiempo”, agregó Cariola, contestándole a Pilasi en el Hola Chile.