“Hacia una muerte digna”: el protocolo de atención por el coronavirus

Cuatro páginas contiene el documento “Lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia“, texto que plantea el dilema de a qué pacientes asignarle las camas y ventiladores mecánicos cuando el sistema de salud, protocolo de atención por el coronavirus.

Firmado por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el documento de trabajo fue solicitado por los integrantes de la Mesa Social Covid-19 y plantea que “es preciso velar por que el acceso a los tratamientos en una pandemia no esté supeditado al factor socioeconómico del paciente; en ello deben primar los principios de equidad y solidaridad”.

El protocolo del coronavirus agrega que “es imprescindible respetar la dignidad de cada paciente, sin diferencias que dependan de sus características personales, enfermedad de base, u otras”. Es esa línea, se destaca que “es importante el concepto de ‘cuidar’ antes y por sobre la finalidad de ‘curar’”.

Según el documento, el tratamiento médico debe ser “proporcionado a la condición del paciente“, y se deben tomar en cuenta las condiciones de base previas (enfermedades crónicas, factores de riesgo y otros) para valorar las posibilidades de recuperación de cada paciente.

“Si bien los adultos mayores son una población de mayor riesgo, la edad por sí sola no es un factor que permita tomar conductas, ya que dependerá de la situación clínica general del paciente”, expresa el documento. Agrega que “utilizar todos los medios disponibles no significa realizar un ‘ensañamiento terapéutico’ cuando los pacientes no requieren un tratamiento o una terapia invasiva debido al pronóstico de la enfermedad o a sus patologías de base“.

Decisiones tales como el ingreso a UCI, tratamientos y procedimientos invasivos y de cuidado crítico -dice el protocolo del coronavirus- deben ser analizadas con anticipación con el paciente y sus familiares. Sin embargo, se afirma que aporte de oxígeno, sedación, control del dolor, hidratación, medicamentos específicos y otros, deben ser administradas a todos los pacientes independiente de sus condiciones clínicas de base.

Sobre el ingreso de los pacientes a la UCI, el que podría implicar el uso de ventilación mecánica, soporte crítico, entre otros, se establece que los médicos deben apoyarse en la opinión de Comités de Ética al interior de los hospitales “para prepararse a decisiones clínicas difíciles”.

“Los factores de riesgo del paciente, las enfermedades crónicas de base, su edad y su pronóstico de recuperación serán los factores por considerar para definir los esfuerzos terapéuticos y el apoyo tecnológico a aportar a cada paciente“, dice el documento.

Agrega que “en los casos de los pacientes con severas condiciones y enfermedades de base y en pacientes terminales, indicaciones tales como medidas paliativas, el acompañamiento psicológico y espiritual son aspectos claves dentro de la evolución hacia una muerte digna y en compañía de sus familiares y seres queridos”.