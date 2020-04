Mañalich: “El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que se contagien de manera lenta”

Jaime Mañalich, ministro de Salud, se refirió a los objetivos gubernamentales para hacer frente a la crisis del coronavirus, apuntando que la intención es aplanar la curva de contagio.

“El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarla adelante. Esa es la línea que tenemos que ir siguiendo”, expresó a T13.

Junto con ello, reiteró su rechazo a una cuarentena total, señalando que “significa tener al país completo tres meses en cuarentena sin provisión, sin alimentación, sin seguridad, mal manejo de la basura, sin seguridad de servicios básicos, salvo que uno comience a decretar excepciones y que termina siendo igual”.

En la misma línea, denunció que en las comunas donde ya existe cuarentena total hay personas que están “arrendando perros para salir a pasear” y así aprovecharse de la facilidad para obtener salvoconductos.

Mañalich detalló existen 900 exámenes sin procesar y que el tiempo de análisis no supera las 24 horas. En tanto, sostuvo que el peak del coronavirus se verá a inicios de mayo.

“Nosotros tenemos dos peak. Un peak de gente contagiada y un peak mucho menor de gente que requiere tratamiento intensivo. Esos son los que producen la máxima demanda. En el mundo, esos casos se retrasan aproximadamente un mes después del peak de contagios. El problema fundamental de asistencia lo vamos a tener en junio, suponiendo que tendremos un brote de influenza suave”, argumentó.

Finalmente, se mostró contrario a la intención de los alcaldes de conocer la identidad de las personas contagiadas con coronavirus, con la intención de poder fiscalizar las cuarentenas preventivas.

“Es imprudente entregar estos datos cuando hay pocos casos, por el temor a la estigmatización”, dijo Mañalich.