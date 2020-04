“No nos van a amedrentar”: alcaldes de Coelemu y Quirihue defienden bloqueo de rutas

El alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, y su par de Quirihue, Richard Irribarra, se defendieron luego que el Ministerio del Interior anunciara una querella contra ambos invocando la Ley de Seguridad del Estado, esto por bloquear las rutas de la zona tras enterarse del traslado de ancianos con sospecha de coronavirus hasta el Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue.

La acción contra los jefes comunales fue anunciada el miércoles por el titular del Interior, Gonzalo Blumel, quien aseguró que los alcaldes “revelan una falta de humanidad gigantesca” en medio de la pandemia.

Pedreros respondió a la querella del gobierno y aseguró que con la restricción del tránsito en el camino de ingreso a su comuna buscaba proteger a sus habitantes, considerando que los centros de salud de la zona no contarían con el equipamiento suficiente para recibir a pacientes con COVID-19.

“Aquí se ha tratado de humanizar en exceso una decisión que tomó un alcalde en un minuto, en una circunstancia, con la información que tenía. Déjenme decirles que el mayor gesto de humanidad es con mi pueblo, con mis adultos mayores. Pensé en toda la ciudadanía, en nuestros niños, en nuestras mujeres, en nuestros emprendedores, en nuestros trabajadores y en nuestros comerciantes”, expresó en un video dirigido a la comunidad.

El alcalde de Coelemu afirmó que “para eso en 2016 me dieron el voto para que los protegiera y los cuidara… y voy a enfrentar esta querella del gobierno como todos los desafíos que he enfrentado en mi vida, con la frente en alto y con la convicción de que hice lo que correspondía. No nos van a amedrentar y no vamos a cejar en el esfuerzo de proteger a todos”.

Iribarra, en tanto, aseguró que su municipio no estaba informado del traslado de los pacientes sospechosos. “Yo le señalé (a la directora del Hospital) que no teníamos la infraestructura ni el equipamiento necesario para recibir a este tipo de persona”, dijo.

El alcalde señaló que si bien están preparados para tratar algún caso que aparezca en Quirihue, actualmente no están en condiciones para tener a personas de otras localidades.

“Lo que estábamos haciendo, yo como alcalde responsablemente, era proteger a los 11 mil habitantes que tiene la comuna de Quirihue, donde un gran porcentaje es adulto mayor”, aseguró.

Tanto Coelemu como Quirihue son parte de la Región de Ñuble, que en el último balance entregado por el Ministerio de Salud tiene 82 nuevos contagiados, totalizando a 341 personas infectadas.