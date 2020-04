Banco Santander apoya medidas de protección del empleo

El presidente de Banco Santander, Claudio Melandri, a través de un audio enviado a la organización, afirmó que -pese a la crisis que afecta al país a causa del coronavirus (COVID-19)- no habrán despidos ni tampoco reducción de salararios.

“El Banco en estos momentos está con ustedes, como siempre lo ha estado. Lo que digo no son palabras vacías. la tranquilidad de que en estas circunstancias no habrán despidos y tengan confianza también en que no se verán afectados sus ingresos. Como les informamos hace unos días, esta señal de estabilidad es para todos, incluso para quienes tienen ingresos por comisiones o renta variable. En estos y otros casos ya hemos realizado los ajustes en los concursos de resultados, para que no haya detrimento en los ingresos”, señaló Melandri.

El ejecutivo sostuvo que respalda las medidas pro empleo en un entorno complejo y que es importante que toda empresa que esté en condiciones de hacerlo pueda enviar una señal de estabilidad en un contexto en que las personas se sienten vulnerables.

Respecto del financiamiento de las empresas, el presidente del Banco destacó que “las medidas anunciadas por las autoridades van en la línea correcta, pero que dada la magnitud de la emergencia, se requieren nuevas fórmulas para hacer que el crédito fluya. Los ingresos de muchas empresas disminuyen en forma drástica y éstas requieren cubrir sus gastos, para lo cual necesitan liquidez. Para que el sistema pueda proveerla, en un contexto de elevado riesgo, se necesitarán nuevas medidas de apoyo”.

Cabe mencionar que Banco Santander cuenta con 11.200 colaboradores, de los cuales el 54% son mujeres. El salario mínimo vigente en éste es de $760.000 mensuales, es decir, 2,5 veces el mínimo legal al cierre de 2019.