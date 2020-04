Izkia Siches y uso de mascarillas caseras: “Hay que tomar la recomendación y dejar las quirúrgicas para el personal de salud”

La reciente publicación de un instructivo del Ministerio de Salud para hacer en casa mascarillas caseras, sumado a la recomendación de usar estos implementos en lugares públicos, generó una rápida respuesta desde el Colegio Médico (Colmed).

Su presidenta, Izkia Siches, aseguró en entrevista con Radio Duna que “hay que tomar la recomendación” realizada desde el Minsal.

“Hay que intentar de dejar las mascarillas quirúrgicas para el personal de salud. Mientras, se pueden usar estas alternativas de tela, que tienen menor efectividad, pero que sigue siendo un poco mayor que andar a cara descubierta”, explicó durante la conversación.

De manera que, según contó Siches, si alguien necesita hacer un trámite urgente o ir al supermercado, “debe seguir con las otras recomendaciones, tales como el lavado de manos, el distanciamiento social, ir solo, sin niños, y añadir a todo esto, algún tipo de mascarillas”.

Aquí es cuando los implementos caseros podrían ser usados porque “en caso de no tener ningún dispositivo disponible se puede utilizar alguna de manufactura casera recomendada”.

El cambio de paradigma en el uso de las mascarillas caseras

Pese a que inicialmente el llamado de las autoridades de salud fue a usar las mascarillas autorizadas -sólo si ya se había contraído la enfermedad-, la situación hoy es totalmente distinta y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Situación que para Siches, “es algo que ha llamado la atención en el mundo”.

“Tanto la OMS como la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) han ido cambiando estos paradigmas juntamente gracias a los aportes que han existido desde los países orientales, que han tenido mayor experiencia, y en donde uno, no solamente en época de pandemia sino que habitualmente, puede ver a los turistas de esos lugares, como también en el uso cotidiano de esos países, de mascarillas”, continuó la presidenta del Colmed.

Colmed llama a respetar la cuarentena obligatoria

Otro tema comentado por la presidenta del Colegio Médico, esta vez en conversación con Radio ADN, fue la gran cantidad de compatriotas que no han respetado las cuarentenas obligatorias decretadas por el Gobierno en algunas zonas del país.

Según dijo, están preocupados porque no sólo de trataría de “personas que no tienen conciencia de la gravedad”, sino que además, se incluyen “personas que requieren salir para tener un sustento, para tener los elementos básicos de la vida cotidiana”.

Además, la máxima autoridad del Colegio Médico mostró su preocupación por “la falta de insumos, el tema de los ventiladores, la falta de testeo y también como vamos a ir asegurando las condiciones sociales para que la comunidad cumpla la cuarentena”.

Por último, Izkia Siches explicó que es necesario “acelerar las velocidades”, principalmente, “por la ansiedad y preocupación del equipo sanitario, por ejemplo, en el seguridad de estos elementos de protección personal. Yo espero que la dinámica de la mesa vaya agarrando mayor velocidad”.