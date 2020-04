Kast fustiga a Gabriel Boric y pide que lo deje de “usar como excusa” para sus conflictos en redes sociales

Una nueva polémica están protagonizando el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, luego que este último lo culpara por la gran cantidad de mensajes de odio hacia su persona que recibe en las redes sociales.

Según denunció el parlamentario desde su Twitter, “es impresionante y triste la violencia y agresividad en redes sociales”.

“Quienes me insultan y amenazan en general tienen banderas de Chile, propaganda del Rechazo, se declaran ‘patriotas’ de derecha, son seguidores de Kast, o derechamente anónimos o perfiles con muchos números”, detalló luego.

Ante el emplazamiento público, José Antonio Kast respondió desde la misma red social y le dijo a Boric que “a diferencia tuya, que promueves la violencia permanentemente, yo jamás insulto ni amenazo a nadie”.

“Así que deja de usarme como excusa para tus conflictos en redes sociales”, concluyó.

Boric explica que no se hace la víctima

Más tarde, Boric continuó el hilo y afirmó que “no lo hago con intención de victimizarse, para nada”.

“Sólo como una invitación a reflexionar -y parto por mí- respecto de cómo nos tratamos, tanto en persona como en redes sociales. Me niego a aceptar que la agresión y el insulto se hagan costumbre”, agregó luego.

También reveló que quienes lo insultan suelen, por lo general, “hacer alusión al físico de manera despectiva, no tienen foto de perfil ni nombre de usuario reales, se declaran anti-comunistas (y califican todo lo que no les gusta no entienden de comunista) y muchos no tienen contenido propio”.

Además, Boric publicó alguno de los mensajes de alto calibre que recibe en su cuenta personal, pero que vienen desde personas “sin distinción ideológica” y no de los partidarios de Kast.