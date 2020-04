Virginia Reginato pide cerrar las playas de Viña del Mar para Semana Santa

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, pidió a las autoridades a cargo del Estado de Emergencia en la Región de Valparaíso cerrar las playas de la comuna para evitar la llegada de turistas en Semana Santa, esto en plena crisis sanitaria por el coronavirus.

La jefa comunal envió un oficio al jefe de zona local, contraalmirante Yerko Marcic, donde solicitó endurecer las medidas en el borde costero tomando en cuenta el fin de semana largo que se aproxima.

“Estamos próximos a Semana Santa y en Viña del Mar hemos estado disfrutando de un maravilloso clima, pero eso no quiere decir que estamos en vacaciones, no quiere decir que podemos salir a pasear, no quiere decir que podemos ir al borde costero y mucho menos a las playas”, expresó Reginato.

Sobre la situación, la alcaldesa afirmó que “hay tanto irresponsable hoy día que no entiende la crisis que está viviendo el país”.

La jefa comunal precisó que “hoy he oficiado al jefe de Zona para que cierre las playas de Viña del Mar y por supuesto, aumentar el cordón sanitario para que la gente no entre a la ciudad”.

“Ya es hora que tomemos consciencia de lo que estamos viviendo y que tenemos que quedarnos en nuestras casas. Nos cueste lo que nos cueste, pero entendamos de una vez”, cerró Reginato.

Según el cuarto informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud, la comuna de Viña del Mar tiene 53 casos confirmados de coronavirus.