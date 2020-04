Cumpleaños y funerales narcos: el drama de Renca en pleno toque de queda

Una tensa situación se vivió durante el pasado fin de semana en la comuna de Renca, en la zona norte de la Región Metropolitana, luego de que se llevara a cabo una celebración de cumpleaños narco en medio del toque de queda impuesto por el Gobierno.

Ni la emergencia que se vive en el país por el coronavirus COVID-19, que ya suma 4.815 contagiados y 37 fallecidos a nivel nacional, lograron evitar que un narcotraficante de la comuna celebrara un nuevo año de vida.

La cuarentena y tranquilidad de los vecinos de la población Maule II se vio interrumpida por los disparos al aire realizados con armas automáticas y semi metralletas, lo que incluso fue registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La insólita situación provocó el miedo y la alerta entre los vecinos, quienes llamaron a Carabineros para denunciar lo que estaban viviendo; sin embargo, ni personal policial ni militar se presentaron en el lugar para constatar los hechos, por lo que durante toda la noche se escuchó la música y celebración con drogas y alcohol de los sujetos.

En conversación con EL DÍNAMO, el alcalde de Renca, Claudio Castro, contó que durante el mismo fin de semana también se realizó un “narco funeral”, y aseguró que este tipo de situaciones no deberían darse en ningún contexto, considerando el peligro que representan para los vecinos.

“Un funeral o situación como esta no debería ocurrir nunca (…) los funerales narcos tienen un protocolo con la Fiscalía, de hecho hubo personal de Fuerzas Especiales desplegadas el sábado y después en el seguimiento de la caravana fúnebre al cementerio. Es un caso que nos preocupa que exista, no solamente por el coronavirus”, aseguró Castro.

En ese sentido, el alcalde argumentó que “nos parece que se deben generar las condiciones para que la cuarentena -que en el caso de Renca sigue siendo voluntaria- sea efectiva y eso tampoco lo vemos. Tenemos un toque de queda todas las noches y en la práctica hay una muy baja fiscalización de Carabineros y no hemos tenido casi presencia militar“.

“Especialmente en los sectores populares, la fiscalización es muy baja y ahí las municipalidades no tenemos un rol, y las medidas que hemos implementado nosotros es comunicar respecto al distanciamiento social”, explicó Castro.

En relación a la investigación que está realizando la Fiscalía Centro Norte por el cuestionado cumpleaños narco, el jefe comunal señala que ésta tiene que ver con “el foco que ellos tienen de las armas y lo que vimos ahí es un despliegue de armamento pesado, que es muy preocupante”.

Consultado sobre si cree que es necesaria la cuarentena total en la capital, el alcalde de Renca aseguró que “en la medida que no existan mecanismos efectivos de fiscalización no tiene mucho sentido, nos quedamos en el titular y no en la efectividad de la medida”.

Por otra parte, sostuvo que “hemos tomado medidas en las ferias libres, que están funcionando la mitad de los días y con varias exigencias como el uso de mascarillas (…) y cosas por el estilo”.

En ese sentido, Castro destacó que durante el día -junto con Carabineros- se realizan fiscalizaciones para identificar a personas que estén incumpliendo la medida de cuarentena obligatoria, que son quienes están contagiados con COVID-19 o quienes contacto estrecho con ellas.

“Carabineros tiene esa información en línea, se estuvieron haciendo controles educativos y de fiscalización respecto de la cuarentena total”, concluyó el alcalde de Renca.