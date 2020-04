Municipalidad de La Granja impactada por muerte de fotógrafo

La muerte de un fotógrafo a raíz del coronavirus COVID-19 ha impactado duramente a los funcionarios de la Municipalidad de La Granja.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, el fallecido, identificado como Francis Zamora, de 34 años, quien se convirtió en la víctima más joven del virus en Chile.

Por el momento, se desconoce dónde o quién le habría contagiado la enfermedad, la que se agravó aún más debido a la diabetes, hipertensión y sobrepeso, que padecía el joven.

“Cuando comenzaron los primeros casos, yo comencé a tomar una serie de medidas. Por ejemplo, enviar a los adultos mayores que trabajan en la municipalidad a hacer teletrabajo para que hicieran una cuarentena voluntaria. Lo mismo hicimos con los enfermos crónicos”, detalló el alcalde Felipe Delpin respecto a las decisiones que se tomaron en el municipio al inicio de la emergencia.

“Desde los primeros días de marzo comenzó a disminuir la cantidad de personas que estaban trabajando físicamente en la municipalidad. Estamos operando con un 20% de los funcionarios, muchos están haciendo el trabajo estrictamente necesario desde sus casas”, agregó Delpin.

El jefe comunal detalló que el pasado 12 de marzo el joven se tomó unos días libres para estar presente en el nacimiento de su hija, y posteriormente utilizó días de sus vacaciones para permanecer más tiempo junto a su familia, por lo que no habría tenido contacto con personal municipal cuando fue contagiado.

“Su hija nació el 16 y Francis después se tomó vacaciones. Él no volvió a la municipalidad y en el transcurso de sus vacaciones se contagia y después llega al Hospital Sótero del Río en ya malas condiciones. A los pocos días es intubado y se va agravando cada vez más y fallece”.

“Nuestros funcionarios, hasta el día de hoy, nadie presenta ningún síntoma porque nadie estuvo en contacto con Francis (…) yo estuve con él el 12 y quienes compartían las oficinas y escritorios de cercanías y almorzaban con Francis no han tenido ningún problema. En todo caso, están todos en sus casas”.

Un amigo de Francis aseguró que el joven fue a dos servicios de salud de Puente Alto, donde según denuncian familiares cercanos, no habrían querido realizar el test para descartar o confirmar el COVID-19.

Sobre esto, el jefe comunal señaló que “no sé lo que sucedió (…) obviamente alguien tal vez pensó que no era tan necesario, que no había que hacer exámenes y se equivocó, derechamente se equivocó. Pero también hay que decir, y ser muy justo, en que esta enfermedad no tiene cura. Es el organismo de una persona sólo frente al virus”.

“Todos los municipios debemos tener el mayor cuidado de observar, hacer los analisis y si es necesario, en ese momento haber mandado a Francis al hospital para que le realizaran el examen (…) los consultorios donde él fue tendrán que investigar lo qué pasó”, destacó.

Respecto a las enfermedades que presuntamente padecía Zamora, el alcalde se sostiuvo que “él le dijo a unos compañeros de trabajo que tenía resistencia a la insulina, pero nunca lo vimos en una situación complicada de salud”.

Finalmente, el alcalde señaló que la familia del fotógrafo cuenta con el apoyo de la municipalidad.