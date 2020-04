Iván Moreira: “El gobierno está haciendo un raspado de la olla de todos los recursos”

Durante un contacto con el matinal Contigo en la Mañana, el senador Iván Moreira aseguró que el Gobierno está realizando un “raspado de olla” de los recursos para entregar medidas económicas ante la situación que atraviesa el país por el impacto del coronavirus.

Así, al ser consultado por quienes exigen que se les entregue el 100% de la devolución de impuestos, el parlamentario UDI manifestó que “aquí parece que la oposición lo hiciera todo y nosotros estamos gobernando. Nosotros estamos alineados, Chile Vamos, con nuestro gobierno en todas estas propuestas que están llevando adelante y le hemos pedido esfuerzos al Gobierno”.

“Porque aquí da la sensación, el presidente de la Democracia Cristiana, como que todo lo que se hace es por presión de ellas, de la oposición, en circunstancias que los mismos planteamientos que ha hecho ellos, también se los hemos hecho a ellos, al gobierno. Si aquí nadie descubrió la pólvora y se olvidan de decir los esfuerzos que está haciendo el Presidente en su Gobierno”, sostuvo el senador gremialista.

Ahí comenzó a mencionar medidas como el “Ingreso Mínimo Garantizado, seguro de desempleo, bono para más de 2,7 millones de personas vulnerables, ahora esto que hay que divididlo en dos, una los independientes y lo otro son los de las empresas que van a tener acceso a estos créditos blandos. Y las empresas siempre han trabajado, en su mayoría, con bancos privados y también con el Banco Estado”. De esta manera, aseguró que “se están haciendo cosas, se está explorando, se está buscando”.

Fue aquí cuando recordó la célebre frase que utilizó en uno de los mensajes que le envió a Hugo Bravo, del grupo Penta, para solicitar fondos para su campaña política. “¿Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña?”, señaló en ese entonces.

En esta oportunidad, Iván Moreira adelantó que utilizaría “una frase que no me conviene a mí, me va a caricaturizar”, para luego sostener que “el gobierno está haciendo un raspado de la olla de todos los recursos, precisamente, precisamente para ampliar los beneficios. Pero ojo, que no se olvide que nos quedan tres o cuatro meses más”.