Rodolfo Carter responde a Mañalich: “En su mente cree que cuando no estamos de acuerdo con él actuamos como Hitler”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió con dureza al emplazamiento del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien lo cuestionó por su idea de pedir la identidad de las personas contagiadas con COVID-19 para controlar la pandemia.

Durante la entrega del balance diario del coronavirus del martes pasado, el secretario de Estado se mostró contrario a la medida, asegurando que “no vamos a revelar, bajo ningún punto de vista, la identidad de pacientes particulares que estén contagiados de coronavirus, porque eso indica con certeza un riesgo de discriminación contra ellos, como ya está ocurriendo con trabajadores de la salud”.

El jefe comunal replicó estos dichos y aseguró que la iniciativa solo busca dar comida y buenas condiciones a las personas que deben permanecer en cuarentena en sus casas.

“Yo nunca he hablado de denunciar a los vecinos, si esto no es Alemania en 1938. Probablemente en la mente del ministro cree que cuando no estamos de acuerdo con él actuamos como Hitler. Todo lo contrario, estamos actuando con mucha compasión y con mucho cariño”, expresó Carter al matinal Bienvenidos de Canal 13.

El alcalde agregó que “¿con esta lógica de esconder a los pacientes vamos a hacer guetos para que no los vean? Todos los chilenos, los sanos y los contagiados, vamos a tener que conocernos porque vamos a tener que convivir, porque el que discrimina está equivocado”.

“No estamos de acuerdo a que se nos acuse de una ‘caza de brujas’ (…) por tanto no acepto ese tipo de comentarios mal intencionados del ministro Mañalich y al revés, hay que llamarlo a que se sume y a la unidad”, expresó Carter.