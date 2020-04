Rosa Oyarce tras salida de Seremi de Salud: “No me merecía esto”

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmó la mañana de este miércoles que se le pidió a Rosa Oyarce que abandonara su cargo como Seremi de Salud Metropolitana.

Daza aseguró que el ministro de la cartera, Jaime Mañalich, le solicitó a Oyarce que se incorpore al Ministerio de Salud para ser parte del trabajo en el plan COVID-19, donde se evalúan las estrategias de política de salud pública por la emergencia sanitaria.

En ese contexto, y respecto a los motivos de la decisión, Paula Daza señaló que “sabemos hoy día que esto es lo más importante y central, donde están enfocadas las políticas de salud pública”.

Sin embargo, tras la confirmación de la salida de Oyarce comenzaron a sonar fuerte los rumores respecto a los verdaderos motivos de la decisión.

Ante esto, fue la misma ex seremi quien salió a aclarar los hechos asegurando que “se me solicitó la renuncia cuando nos fuimos con teletrabajo en cuarentena porque un funcionario del equipo de trabajo salió positivo”.

La autoridad se fue el 23 de marzo con la orden de cumplir una cuarentena preventiva, además de realizarse el test por COVID-19, el que salió negativo.

“Se me dijo que podía yo elegir el cargo que yo quisiera. Yo di tres nombres, ninguno era posible, así que después me ofrecieron otro cargo que era ir a acompañar en otra cartera un tema de Trabajo”, aclaró Oyarce en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

Evidente emocionada, la ex seremi sostuvo que “una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no me merecía este trato”.

Respecto al cargo que asumiría en el Plan Covid , Oyarce indicó que “hoy día el ministro me ha llamado hace un rato atrás para ofrecerme que es de su interés que yo trabaje en su equipo, en el gabinete, y lo voy a analizar y pensar porque no es una decisión que yo voy a tomar en este minuto (…) tengo que pensarlo bien“.